Мнение: Поговорили о доносах

“Собеседник” нынче – прям какой-то даже не диссидентский, а инсургентский! Даже как-то жаль, что его никто не читает. Вот последний номер, я там есть на 9 полосе: поговорили о доносах – кто доносит, почему, как народ в полном составе внезапно забыл про советскую “борьбу за мир” и т.п.

Но там и другие материалы хороши – один обзор “путинские адские бабки” чего стоит. А вторая полоса, про “эйджизм” Соловьева, плюс весьма занятное “обсуждение предложения Маргариты Симоньян выкупить Крым”?! Нет, весь номер – просто огонь.

Вы спросите – а почему я не даю ПРОСТО ссылку на сайт “Собеседника”? Это ж легальная газета, она в киосках “Союзпечати” продается?! Значит, и сайт издательства должен же быть?

И вот тут – самая крышесносящая особенность царящего вокруг абсурда. Да, “Собеседник” – легальная (пока) газета, однако… доступ к ее сайту ограничен Роскомнадзором еще в марте 2022 года!

РБК. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Собеседник», «Агентство» (создано журналистами издания «Проект», которое было включено в список нежелательных организаций) и «Сноб» по решению Генеральной прокуратуры, следует из данных сервиса регуляторного ведомства.

Вот так. Газета выходит, а ее сайт официально заблокирован. Насколько можно понять, “Собеседник” вот так “прикрыли” почти одновременно с “Новой Газетой”. Только НГ после такого предпочла вообще прекратить выход – а вот “Собеседник” выходит как ни в чем ни бывало. Только без сайта. Хотя…

Хотя на самом деле сайт sobesednik.ru вполне себе существует. И на него вполне можно зайти… через vpn. А из России, через “обычный” интернет – нельзя. Более того, если спросить Яндекс “в России” про сайт sobesednik.ru – Яндекс сделает вид, что он его “не находит”, то есть – что такого сайта не существует. Только в конце мелким шрифтом стыдливо припишет, что “некоторые результаты поиска не показываются в соответствии с требованиями законодательства”. А вот если спросить тот же Яндекс, но через vpn – то Яндекс спокойно даст ссылку. И сам сайт “Собеседника” существует, открывается… Просто – не для россиян, которые в России. Хотя сайт, как видите – в зоне “.ру”! Фантастика какая-то.

Вот полный номер в pdf – журналисты подсобили. Листаем, умнеем на глазах: https://t.me/aroschin/3424 (ссылка там, в телеграме; в ЖЖ всё есть, но почему-то отсутствует возможность прикреплять файлы).