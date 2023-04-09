 

Около тысячи прокремлевских демонстрантов по всей Германии призвали к мирным переговорам по Украине

09.04.2023, 22:10, Новости дня
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Во многих городах Германии прошли пасхальные марши с призывом к мирным переговорам между Россией и Украиной, пишет Das Erste. Участники демонстраций требовали также прекращения поставок вооружений Киеву и предупреждали об опасности эскалации конфликта.


AP

Украинский кризис придал популярности пасхальным маршам в Германии, пишет Das Erste. Тысячи людей по всей стране вышли на улицы: они требовали мирных переговоров между Москвой и Киевом, прекращения поставок оружия Украине, а также отказа от перевооружения бундесвера.

В Берлине на пасхальный марш собралось около 2 тыс. демонстрантов, пишет Das Erste. Организаторы демонстрации предупреждали об опасности эскалации конфликта на Украине, а также заявляли, что Германия разделяет вину за это из-за поставок оружия. Как отмечает издание, демонстранты носили плакаты и баннеры, на которых, помимо прочего, было написано «НАТО — агрессор. За мир с Россией».

Бывшая председательница евангелической церкви Германии Марго Кассманн также выступила за мирные переговоры и назвала поставки оружия главным препятствием на пути к миру на Украине, пишет Das Erste. Выступая на демонстрации в Ганновере, Кассманн потребовала немедленного прекращения поставок вооружений, а также возобновления мирных переговоров. Кассманн заявила, что поставки оружия Украине ставят мир на грань третьей мировой войны, которая будет вестись с применением ядерного оружия.

Das Erste отмечает, что подобные демонстрации прошли во многих немецких городах. В частности, марши прошли не только в Берлине и Ганновере, но и в Мюнхене, Майнце, Бремене, Лейпциге и Кёльне. 


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