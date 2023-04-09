Несмотря на обещания Вашингтона, Тайвань получит новое американское оружие ещё нескоро

Во время недавнего визита в Тайбэй делегация законодателей из США заверила, что для «сдерживания китайского вторжения» снабдит местную армию вооружением. Но с учётом того, что отправка этих дорогостоящих систем откладывается, многие из них не поступят на остров в течение многих лет, пишет NBC.

Масштабная демонстрация военной мощи у берегов Тайваня. В субботу Китай развернул авиацию и флот, отправив 71 самолёт в воздушное пространство Тайваня и не менее девяти военных кораблей, которые в настоящий момент окружают самоуправляемый остров, имитируя морскую блокаду.

Так выглядит начало учения «Единый меч». Трёхдневная военная акция, которая, по словам Пекина, является серьёзным предупреждением.

МАЙКЛ МАККОЛ, конгрессмен от штата Техас: Это их способ запугать (Тайвань. — ИноТВ).

Эти манёвры стали ответом на многодневные переговоры на высоком уровне между США и Тайванем, начавшиеся со встречи президента Цай со спикером палаты представителей Кевином Маккарти в Калифорнии. Через несколько часов делегация конгресса прибыла сюда, в Тайбэй, на три дня.

МАЙКЛ МАККОЛ: Важно, чтобы все демократии выступали вместе против тирании и угнетения.

Президент Цай заявила, что Тайвань сталкивается с продолжающимся авторитарным экспансионизмом, поэтому сотрудничество между демократиями становится ещё более важным. Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Майк Макколл обещает поставлять оружие и обучать тайваньские вооружённые силы.

МАЙКЛ МАККОЛ: Мы обеспечим подготовку вашей армии — не ради войны, а ради мира.

Китай пока реагирует гораздо сдержаннее, чем после прошлогоднего визита в страну тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В то время его учения включали запуски баллистических ракет. Но напряжённость между США и Китаем сейчас выше.

Эта демонстрация военной силы вызывает беспокойство в регионе и за его пределами. Сегодня Тайвань пообещал реагировать (на учения. — ИноТВ) «спокойно, рационально и серьёзно». Тем временем Китай не выказывает никаких признаков того, что он собирается уступить.

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC: Конгрессмен Макколл подчеркнул, что Тайваню необходимо оружие для сдерживания и, при необходимости, защиты от китайского вторжения. Но с учётом того, что поставки оружия примерно на 19 миллиардов долларов, предназначенного для Тайваня, откладываются, многие из этих систем не поступят сюда в течение многих лет. Хосе?

Дата публикации 09 апреля 2023 года.