Мнение: Рутуб равенства и братства

Продолжаю периодически заходить на РуТуб – российскую альтернативу Ютуба, естественно, по необходимости: хайлайты первенства России по футболу больше посмотреть негде, а я по привычке за ним всё-таки слежу (хотя уже совсем перестаю понимать зачем). И вот вчера зашел в очередной раз, отсмотрел, что было в диком матче Спартак-Динамо (уровень игры, что ни говори, падает стремительно) – потом решил еще погулять по сервису… и только тут обратил внимание на удивительный факт. На РуТубе под видео не указывается количество просмотров!

Я сначала даже не поверил, что так может быть – потратил минут 15, внимательно проглядывая разные видосы и нажимая на разные кнопки под ними и вокруг них; надеялся, что “количество просмотров” где-то спрятано, или названо как-то по-другому, или, может, это вот только под этим конкретным видео оно скрыто, а под остальными имеется… Всё тщетно. Потом провел изыскания через Яндекс, и окончательно убедился: это СОЗНАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

То есть на РуТубе одну из наиболее важных количественных характеристик видоса специально не указывают! Скрывают от всех аппаратными средствами. Хотя и пишут, что хотя бы сам автор видео до этой информации добраться может. Нет, это не будет легко, автору тоже придется для этого чуть ли не небольшой код написать – но все-таки для автора это возможно. А вот для всех остальных – харам! Нельзя!

Есть и “идеологическое обоснование”, и его озвучивает не кто иной, как Вассерман (яростный поклонник СВО, Путина и величия России, к тому ж – депутат ГосДумы, как мы знаем). Оказывается, это сделано специально с целью помочь… молодым блогерам. Ей-богу, так напрямую и говорят. Дескать, когда есть цифры, что у одного “старого блогера” 100 тысяч просмотров, а у молодого – 3 просмотра, то “молодой” может впасть в уныние и забросить свой канал, да к тому ж над ним и все друзья станут смеяться: вот, ты дурак, смотри, у твоих видосов всего три просмотра, а у Вассермана – сто тысяч, тебе никогда не стать Вассерманом, пойди утопись в уборной и т.д.

А так, стало быть – полное равенство и братство: и у Вассермана, и у Артемия Лебедева, и у певца Шамана – количество просмотров видео неизвестно, а значит, молодой блогер может спать спокойно. И, очевидно, утешать себя мыслью, что “на самом деле” у них у всех по три просмотра (свой-то результат “молодой блогер” все равно знает).

Правда, и в этом чувствуется какая-то недоделанность, половинчатость. Решили делать “не как Ютуб” – шли бы до конца. То есть скрывали б заодно и количество подписчиков, и количество комментариев под видео. А то ведь “защита” молодых выходит какая-то слабая. Ладно, просмотры блогер не видит – но он же видит, что под его видео, скажем, два комментария, а у того же Вассермана – 1438? Разве от этого не наполнится его душонка черной завистью и одновременно унынием?

А подписчики?! Это ведь еще более красноречивая информация. У меня – 5 подписчиков, а у Стаса Ай-как-просто – 145 тысяч. Разве не повод молодому блогеру пойти и повеситься с тоски? А ведь это-то как раз в Рутубе никак не скрывается!

В общем, очень странное решение. Заставляет предположить, что разработчики Рутуба, наверно, так и не научились “считать” заходы в видео в режиме онлайн. А в оправдание своего банального неумения придумали пышное “идеологическое обоснование”, как оно часто бывает.

Но в целом, если попробовать взглянуть на ситуацию с птичьего полета, как на концептуальную разницу “русского национального” (Рутуба) и “всемирного” (Ютуба) – то получается довольно красноречиво. Да, это определенно разные подходы к реальности: Ютуб работает на повышение конкурентности, различия, “кто больше” – а у России своя вечная БОЯЗНЬ конкуренции, стремление ее скрыть, заретушировать, сделать вид, что ее нет, что “все равны”. Патологическая, я бы сказал, боязнь. Уравниловка, которая понимается как “справедливость”.

Причем – как опять же всё и всегда было в нашей стране – уравниловка фальшивая, “на публику”. Количество просмотров отдельного видоса скрываем, а количество подписчиков – нет. Хотя именно по последнему показателю четко видно, кто в этой сфере “боярин”, а кто – “плебей”. То есть “сословное деление” вполне признаётся, и даже поощряется; а вот отдельные достижения, прорывы – нет. Плебеи должны знать своё место.

Очень проективно, конечно. Вся РФ как на ладони.