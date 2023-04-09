 

«Мне кажется, исход совершенно очевиден»

09.04.2023, 20:20, Разное
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Дело журналиста Сергея Михайлова отдали обратно в прокуратуру. Такие отказы — уже тенденция.

Сергей Михайлов. Фото: соцсети

В пятницу Горно-Алтайский горсуд вернул в прокуратуру дело основателя газеты «Листок» Сергея Михайлова. Об этом сообщают «Сетевые свободы». Журналисту вменяют распространение фейков о Вооруженных Силах РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды. Защита еще на предварительном слушании заявляла о многочисленных нарушениях при расследовании. Доказательств причастности Михайлова к размещению девяти инкриминируемых ему постов в телеграм-канале «Листка» следствие, по оценке адвокатов, не представило. Это и стало причиной отказа суда приступить к рассмотрению дела.

Михайлов вину полностью и категорически отрицает.

Преследуют и его жену Ольгу Комарову, гендиректора ООО «ИД Листок». Ее и издание за «дискредитацию» ВС РФ оштрафовали более чем на 1,5 млн рублей.

На последнем заседании суда по продлению ареста Михайлов рассказал об условиях содержания в СИЗО и своих мыслях. «Тайга.инфо» дает расшифровку видео, предоставленного слушателями. Некоторые цитаты.

«Это политическое дело. Всем все понятно — иной раз ловишь [причастных к преследованию на том], что глаза хотят опустить. Но они свою функцию исполняют — как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. […] В подвале есть душ, но нас водят туда раз в неделю и дают помыться 15 минут. Иногда вода хорошая, а иногда холодная. Есть маленькие прогулочные дворики — там можно бегать — и турнички. Я лично бегаю. […] Держитесь, не поддавайтесь тому, что внушают, и самое главное — не соучаствуйте в том, что происходит, чтобы потом стыдно не было. Я думаю, что все будет хорошо уже скоро. […] Мне кажется, что исход уже совершенно очевиден. Этот конфликт безнадежен, он будет просто проигран».

«Новая» уже писала об удивительных синхроничности и параллелизме в жизнях, судьбах и нынешних уголовных преследованиях двух журналистов из соседних сибирских республик — Горного Алтая и Хакасии — Сергея Михайлова и Михаила Афанасьева, задержанных одновременно: 13 апреля они, каждый в своей камере, отметят годовщину.

Так вот, отказ Горно-Алтайского горсуда рассматривать дело Михайлова можно было спрогнозировать с абсолютной точностью: дело Афанасьева Абаканский горсуд тоже сначала вернул в прокуратуру.

Похоже, судей что-то смущает, и они стараются избавляться от таких дел. Когда дело вернут обратно из прокуратуры (а это неминуемо), тому же судье на рассмотрение больше не отпишут. Таков закон. Будет другой судья. И такова — судя по отказам судей — уже тенденция. Ну или причина — в качестве работы прокуратуры: возможно, там полагают, что и так сойдет. Ведь дело все равно будет рассмотрено, приговор — вынесен.

Алексей Тарасов,
Обозреватель

Источник: Новая газета


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