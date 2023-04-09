Мнение: Судьба офицера

7 апреля в Мурманской области Заозерский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам и 5 месяцам колонии-поселения старшего лейтенанта Дмитрия Васильца.

Офицер осужден за отказ участвовать в СВО.

Дмитрий Василец — сирота. После смерти отца-милиционера поступил в суворовское училище, оттуда — в военный ВУЗ, который окончил с красным дипломом.

С февраля прошлого года в течение пяти месяцев участвовал в специальной военной операции. После гибели двух друзей, принял буддизм и стал пацифистом. В августе прошлого года подал рапорт на увольнение. Рапорт не подписали. В сентябре приказали снова отправиться в зону СВО. Выполнять приказ Дмитрий отказался. Снова подал рапорт на увольнение.

24 сентября прошлого года в УК РФ появилась новая норма – часть 2.1 статьи 332 УК («Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях»).

19 октября 2022 года против Дмитрия Васильца возбудили уголовное дело.

7 апреля 2023 года огласили приговор.

Фотографии отсюда и отсюда

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