 

Мнение: Судьба офицера

09.04.2023, 20:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

7 апреля в Мурманской области Заозерский гарнизонный военный суд приговорил к 2 годам и 5 месяцам  колонии-поселения старшего лейтенанта Дмитрия Васильца.

Офицер осужден за отказ участвовать в СВО.

Дмитрий Василец — сирота. После смерти отца-милиционера поступил в суворовское училище, оттуда — в военный ВУЗ, который окончил с красным дипломом.

С февраля прошлого года в течение пяти месяцев участвовал в специальной военной операции. После гибели двух друзей, принял буддизм и стал пацифистом. В августе прошлого года подал рапорт на увольнение.   Рапорт не подписали. В сентябре приказали снова отправиться в зону СВО. Выполнять приказ Дмитрий отказался.  Снова подал рапорт на увольнение.

24 сентября прошлого года в УК РФ появилась новая норма – часть 2.1 статьи 332 УК («Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях»).

19 октября 2022 года против Дмитрия Васильца возбудили уголовное дело.

7 апреля 2023 года огласили приговор.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22 / Российский рынок акций обвалился

28.09.21 / 36 000 гигатонн углерода было выброшено в атмосферу в период массового вымирания

05.12.22 / Не бояться углеводов и избегать ровных поверхностей: 5 секретов бега, которые ускоряют процесс похудения

22.12.22 / Мнение: Казанская фронда

22.04.22 / Bellingcat заблокировали в России. Рассказываем, как бороться с блокировками

28.12.22 / Алсу, Сергей Лазарев, Валерия, Зара и другие звезды приняли участие в благотворительном проекте

06.06.21 / Ископаемый секрет может пролить свет на разнообразие первых животных Земли

11.11.21 / Дискомфорт в отношениях, манипуляция, безразличие и не только: 6 убийц любых отношений

10.06.22 / Газ для жителей Латвии подорожает на 66-90 процентов

19.01.21 / В Госдуму внесён законопроект о праве мужей ссылать неверных жён в монастырь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика