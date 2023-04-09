Мнение: Уния Украины с Польшей, Польша переходит с газа на уголь и проукраинская цензура в США

1. У вопросу о том, кому было выгодно развязывание горячей фазы украинского кризиса в 2013-2014 годах. Не случайно украинских боевиков перед так называемым Евромайданом тренировали в Польше (ссылка):



На Украине обсуждают идею создания единого государства-конфедерации с Польшей ради безопасности — на тот случай, если страну не примут в НАТО. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники из экспертных кругов, близкие к офису президента республики.

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос — как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», — рассказал собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Польшу заявил, что в будущем между народами двух стран не должно быть границ — ни политических, ни экономических, ни исторических.

По мнению бывшего посла Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника, Украине грозит «нежная оккупация» со стороны Польши.

2. Между зелёным курсом и борьбой с Россией польские власти однозначно выбрали борьбу с Россией. Заменить дешёвый российский газ поставками из других стран не получилось, приходится возвращаться к углю (ссылка):



Новая энергетическая политика Польши предусматривает отказ от газа в пользу угля, который страна будет использовать как переходное топливо на пути к зеленой трансформации.

Как заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва, в принятых документах предусмотрены инвестиции в развитие газовых технологий на электростанциях, но в меньших масштабах, чем предполагалось ранее. “… Но основным переходным топливом будет уже не газ, а уголь. Хотя газовые мощности продолжат играть важную роль, мы не хотим попасть в газовую ловушку при производстве энергии, как это уже произошло с некоторыми странами”, – сказала Москва.

Напомним, что Польша является одной из самых грязных стран ЕС, ее энергогенерация более чем на 70% основана на угле. И да, стоимость квот на выбросы CO2 их не смущают. Особенно учитывая горизонт планирования – отказ от газа случится к 2049 году.

3. Антироссийская, проукраинская цензура в США затрагивает не только госорганизации и СМИ, но и бизнес, и научное сообщество. Дошло уже до того, что если кто-то высказывается на конференции не в пользу Украины, то мероприятие прерывают, а выступающего заставляют оправдываться (ссылка):

Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, предсказавший поражение Украины, объяснил свои высказывания во время конференции Bank of America. <…>

Как отметил Петро, он имел в виду, что конфликт «отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе». Он подчеркнул, что существует разница «между высказыванием в поддержку и анализом». «Я высказывал анализ», — заявил профессор.

По мнению эксперта, для восстановления экономической стабильности Украине могут понадобиться десятилетия. В частности, властям необходимо договариваться с миллионами русскоязычных жителей, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране. Помимо этого, стоит урегулировать вопросы о границе с Россией, а также выровнять отношения в других сферах. Без этого страна останется нищей и изолированной, счел Петро.

О том, что онлайн-конференция Bank of Americа по вопросам геополитики была прервана из-за пророссийских высказываний приглашенных экспертов, сообщала газета Financial Times. В частности, присутствующие выразили недовольство словами Николая Петро, который счел, что Украина при любом сценарии проиграет из-за оттока населения и разрушения промышленной базы.