Гастроэнтеролог Алисова создала диету, снижающую вероятность развития рака толстой кишки

Рак толстой кишки – самая распространенная форма рака. Это заболевание поражает более 50% мужчин.

Новые исследования показывают, что правильное питание может значительно снизить риск развития рака толстой кишки. Эти факторы вредны для мужского здоровья и могут привести к развитию карциномы толстой кишки. Плохое питание, наряду с курением, является основным фактором риска развития карциномы толстой кишки. Можно снизить этот риск, перейдя на растительную пищу и изменив свои пищевые привычки. Растительная пища не обязательно означает растительная. Новое исследование показывает, что вегетарианская диета значительно снижает риск развития колоректальной карциномы. Эта диета снизит ваши шансы на развитие рака толстой кишки.

В это исследование вошли 79 952 мужчины и 93 475 женщин, за которыми наблюдали более 19 лет. Это исследование было призвано оценить влияние различных диет на заболеваемость колоректальным раком. Уникальность исследования заключалась в его разделении. Оценивались как нездоровые, так и здоровые диеты, хотя обе были исключительно растительными. Это не обязательно означает, что вы питаетесь более здоровой пищей только потому, что не едите продукты животного происхождения”. Здоровая растительная диета снижает риск на 22 процента.

Исследование показало, что риск развития колоректального рака в течение жизни у мужчин, ведущих здоровый образ жизни и употребляющих растительную пищу, на 22 процента ниже. Это ясно показывает, что мужское здоровье можно улучшить, если питаться растительной пищей. Это означает, что вы должны есть много фруктов и овощей и избегать продуктов из белой муки и сладких продуктов.