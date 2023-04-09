Диетолог Пономарева объяснила, почему яйца лучше есть вечером, а не утром

Яйца содержат много белка, питательных веществ и быстро готовятся. Если их есть только на завтрак, то пришло время пересмотреть свое мнение. Исследования показали, что употребление яиц в разное время может помочь сбросить вес.

Богатая белком диета – отличный способ быстрее сбросить вес. Диета с высоким содержанием белка поможет быстрее сбросить вес и повысить метаболизм. Яйца являются хорошим источником белка. Для тех, кто пытается похудеть, они на завтрак могут быть не самым правильным выбором.

Почему люди так любят яйца?

Яйца можно готовить разными способами, и они очень полезны для здоровья. Они являются излюбленным вариантом завтрака. Человек будет чувствовать себя сытым в течение более длительного времени, что поможет обуздать тягу к еде. Яйца являются отличной закуской для похудения благодаря высокому содержанию белка. В одном яйце может содержаться до шести граммов белка в зависимости от его размера.

Яйца на завтрак?

Многие люди употребляют яйца по утрам, будь то вкрутую, омлет, яичница или яйца-пашот. Еще больше пользы можно получить в другое время дня. Яйца могут помочь похудеть. Для этого их следует употреблять вечером. Животные белки усваиваются легче, чем растительные, поэтому для спокойного сна нужно есть больше яиц вечером. Для расщепления белков организму требуется гораздо больше энергии, чем обычно, особенно в ночное время. Организм стимулируется к сжиганию жира, что приводит к потере веса.

Также лучше сон, если в рационе присутствуют яйца. Поскольку яйца содержат большое количество белка, уровень сахара в крови не колеблется. Это приводит к более глубокому и спокойному сну.