Мнение: О хитром капкане для Путина… Он — попался?

Нынешнего российского президента Владимира Путина Запад обкладывает флажками, как волка. Грамотно. Надёжно. С запасом. И не спеша. А куда, собственно, торопиться? И лягушку нужно варить на медленном огне, и крупной рыбе надо позволить заглотнуть наживку поглубже, и петлю на шее опасного зверя затягивать следует постепенно, чтобы не разорвал решительным усилием.

Тактика известная, проверенная временем, рабочая.

И вот — новый эпизод.

Американская The New York Times продолжила изучение «секретных документов», слитых в Сеть некоторое время назад и касающихся в основном деятельности разведывательных организаций #США против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией. По мнению издания, эти документы представляют собой оперативные сводки, составленные Объединённым комитетом начальников штабов США на основе разведданных. И главная их часть касается хода спецоперации, а также действий и решений высшего военного и политического руководства Украины, чтобы надёжно контролировать своих подопечных.

«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте», — приводит газета выдержку из документа. Согласно этому отчёту, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в то время оценивал положение украинских войск как «катастрофическое» и даже предложил на две недели развернуть в Артёмовске-Бахмуте элитные подразделения ГУР МОУ, чтобы оттеснить российские войска и не дать им перекрыть пути снабжения. В том же отчёте цитируется и заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец, который в свою очередь якобы говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Бахмута находится под артиллерийским обстрелом и «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение». В связи с этим командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский якобы попросил перебросить в город специальное подразделение ГУР «Kraken». Что, судя по дальнейшим заявлениям украинского руководства, и было сделано.

При этом конец февраля и начало марта — период, когда российский бизнесмен Евгений Пригожин активно и громко жаловался на «снарядный голод» у одной частной военной компании. В свою очередь, Минобороны РФ опровергало его слова. Тем не менее, в марте украинскому военному командованию удалось несколько «стабилизировать» ситуацию в городе, получившем символическое значение «крепости» и затянуть его оборону, выполняя приказ политического руководства страны. Сыграло ли тут роль подразделение «Kraken», либо подействовали иные факторы, включая человеческий, Бог весть. Но бои всё ещё продолжаются.

Также NYT отмечает, что некоторые слитые в сеть документы представляют собой полезную информацию, которую #Украина вполне могла использовать для улучшения своей обороны. Так, в одном из них говорится о том, что Минобороны РФ якобы «разрабатывает планы нанесения ракетных ударов по конкретным объектам ВСУ в Одессе и Николаеве в марте», а целью атаки, по мнению спецслужб США, должно было стать уничтожение мест хранения украинских беспилотников. И действительно, в середине марта Россия заявила, что уничтожила ангар с БПЛА недалеко от Одессы. Неизвестно, впрочем, были ли эти аппараты уничтожены в действительности, либо ВСУ с подачи американской разведки успели не только переместить их в безопасное место, но и создать ложную цель-имитацию, которую «успешно поразили» российские ракеты.

Как отмечает NYT, «утечка документов» показывает, что у США есть доступ к военным планам не только Украины, но и России, благодаря чему Вашингтон может заранее предупреждать Киев о предполагаемых целях будущих атак и других действиях ВС РФ.

И вполне возможно, что этот, уже явно озвученный в прессе месседж, являлся главной целью «утечки документов». Вряд ли американская газета стремится помочь российскому командованию, раскрыв ему возможности разведывательного сообщества США. А вот побудить его сконцентрировать усилия на поисках «крота» в Генштабе или руководстве ОГВ такой информационной — или, точнее, дезинформационной — кампании вполне по силам. Особенно, учитывая подозрительность нынешнего хозяина Кремля, который, вполне возможно, и является главным адресатом «скандала с утечкой». Не доложить о котором, к слову, референты и помощники не могут: подобные публикации обязательно попадают в ежедневные брифинги для президента, подготавливаемые АП РФ, а также в обзоры зарубежных СМИ — их готовит президентская пресс-служба.

Как полагаете, Владимир Путин «клюнет»? А его окружение?

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