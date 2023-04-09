Мнение: Убили баптиста



Диаграмма из тг-канала “Толкователь”

У Павла Пряникова – шокирующие данные: оказывается, тот самый убитый “Владлен Татарский”, о чьём знании Библии наизусть так умильно рассказывали наши зет-патриоты, был… баптистом! И более того – в Донобласти вообще баптистов – огромное количество! Цитируем:

“Смотрю, для многих оказалось неожиданным то, что Макс Фомин (Владлен Татарский) был активным баптистом.

Но Донбасс – вообще в сильной мере баптистская земля. Вообще «зона суржика», где сейчас ЛБС – это территория баптизма. Непонятно, как туда собирался заходить «Русский Мiр» с основой в виде православия.

Православие, пусть сейчас и в форме украинской автокефалии, это зона сельской Украины, её правобережья. А «зона суржика» это же украинский «ржавый пояс» с умершей промышленностью, умершими шахтами – на эти территории гуманитарной катастрофы и шёл активно американский баптизм. Православие плохо приживается в любом «ржавом поясе».

На диаграмме – данные по числу приходов разных церквей в Донецкой области на 2013 год. Но как везде надо делать поправку: в православный храм в основном идут бабушки, в баптистские церкви – молодёжь и люди среднего возраста.

Много смотрю русскоязычных видео из США, и там как раз почти все американские украинцы-эмигранты – баптисты. Один из каналов, который упоминал и давал ссылки на него – «Сельчанка в Америке» – вообще выходцы из Луганска. Они к нынешнему моменту перетащили в США всех близких родственников из «зоны суржика». И показывает свою церковь пятидесятников в небольшом городке в штате Мичиган – там треть прихожан уже украинцы (баптисты).

(Кстати, что примечательно – ведут свои Ютуб-каналы почти все на русском языке)

(Ютуб-канал «Сельчанка в Америке» ещё в 2020-21 годы призывал украинцев – бегите из Украины, жизни там не будет больше никогда!)

И в одном из видео её муж объяснял, почему у себя в Луганске он и ему подобные пришли к баптизму. В 1990-е элементарно нечего было есть на востоке Украины, а американские баптисты привозили еду, одежду. От православных приходов такой помощи не было. Вот в «зоне суржика» (от Харькова до Херсона) люди в умерших заводских и шахтёрских городах и пошли к американским баптистам. А потом уже и всерьёз втянулись.

Так что тема гонения на украинское православие московского патриархата, которую сейчас разгоняют в российских госСМИ, проходит мимо «зоны суржика». Там больше люди интересуются, оставят ли на новых территориях свободу баптизма и Свидетелей Иеговы – которых активно прессуют в метрополии.

Ну и непонятно, что никакой «Русский Мiр» для баптистов не интересен.

Но что-то мне подсказывает, что баптисты из «зоны суржика» разъехались и ещё разъедутся по США, Канаде, Австралии и т.п. Им не только Россия, но и Украина уже чужие” (Павел Пряников).