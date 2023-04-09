«Мы не католики, мы свои» – из московской полиции отпустили армян, отмечавших Пасху 9 апреля

В ночь на 9 апреля в отделение полиции по Центральному административному округу Москвы поступил сигнал о проведении несанкционированного массового мероприятия на Трифоновской улице.

Прибывшими на место сотрудниками около Армянского храмового комплекса было задержано 45 граждан, которые собирались отметить наступление Пасхи.

– Мы все знаем, что армяне исповедуют православие, а сегодня Пасха у католиков. Поэтому всех оформили, ещё и пост поставили, чтобы отлавливать вновь прибывших, — рассказал один из полицейских.

К полудню 9 апреля было задержано 120 человек. Глава Ассоциации армян Москвы Армен Гаспарян позже подтвердил, что в 2023 году католическая и армянская Пасха отмечается в один день.

– Произошло недоразумение, уверен, что никто не хотел сорвать нам праздник. Все наши братья отнеслись к инциденту с пониманием и воспринимают ночь в тюрьме как приключение, — объяснил он.

Глава пресс-службы московской полиции принёс всем задержанным официальные извинения и пообещал провести с подчинёнными разъяснительную беседу и религиозных праздниках народов России.

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