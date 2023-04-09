 

Мнение: Сколько в России шпионов ЦРУ?

09.04.2023, 18:56, Разное
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7 апреля в интернет протекли порядка ста страниц секретных документов Пентагона. ФБР начало расследование.

Пока идет расследование, газета The New York Times проанализировала документы и обнародовала свои  предварительные выводы:

– Утечка документов осложнит отношения США с союзниками и «посеяла сомнения в способности США хранить секреты».
– Спецслужбы США собирают информацию не только о России, но шпионят и за своими союзниками, и за военными и политическими лидерами Украины.
– Вооруженным силам Украины пришлось перебросить под Бахмут-Артемовск элитные подразделения украинской армии войска, что привело к «стратегическим издержкам». Потому что эти подразделения планировалось задействовать при контрнаступлении.
– Судя по секретным документам Пентагона, Украина испытывает «критическую нехватку боеприпасов».

Цитата.

«Один из высокопоставленных американских чиновников назвал утечку «крупной утечкой информации», усугубляемой тем, что она показывает России, насколько глубоко агентам американской разведки удалось проникнуть в российский военный аппарат».

Мне вот интересно, в России тоже началось расследование? И вскоре по всей стране начнутся аресты шпионов ЦРУ?

Или не было никакой «утечки секретных документов»? А был контролируемый спецслужбами США слив дезинформации? Одна из целей которой – спровоцировать шпиономанию в министерствах и ведомствах России?

Иллюстрации отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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