Мнение: Конец эпохи доллара, денег в США осталось на 10 лет и как отказ от доллара скажется на США

1. Пессимизм охватил не только повесточные демократические СМИ в США, но и консервативные республиканские. Все, у кого в США ещё остались мозги, понимают, что схлопывание мировой долларовой системы становится всё более быстрым и неотвратимым. Цитирую (ссылка):



29 марта появилось сообщение, что китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) продала 65 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ), поставленного из Объединенных Арабских Эмиратов, с расчетами в юанях французской компании TotalEnergies.

А 30 марта Китай воткнул очередной “нож в спину” доллару: Бразилия и Пекин договорились об отказе от доллара в пользу своих национальных валют – юаня и реала. <…>

Новая договоренность сократит затраты и поспособствует большему расширению двусторонней торговли, а также облегчит инвестиции, потому что Китай – крупнейший торговый партнер Бразилии.

Оборот между Китаем и Бразилией – $150 млрд в год.

Напомню, что оборот между Китаем и Россией достиг – $190,3 млрд и продолжает расти, и 2/3 этого товарооборота уже осуществляется в рублях и юанях.

Таким образом, уже три страны БРИКС выключают доллар из торговых расчётов между собой и частью своих партнёров, и это уже стало тенденцией.

Прощаясь с Путиным, Си Цзиньпин сказал:”Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены”.

Как вы уже поняли, речь шла именно о столетнем доминировании Запада, а точнее сказать, об окончании эпохи этого доминирования.

Разумеется, в США все всё поняли правильно. Фарид Закария ведущий канала CNN сказал следующее:

“Вторая по величине экономика мира и крупнейший экспортёр энергоносителей активно пытаются совместными усилиями подорвать господство доллара, который служит основой международной финансовой системы. Получится ли у них? Доллар последняя суперсила, которая есть у Америки, он обеспечивает Вашингтону непревзойдённую силу в политике и экономике. Ты можешь вводить односторонние санкции против стран и изолировать их от значительной части мировой экономики. И Вашингтон может свободно тратить деньги, будучи уверенным, что его долги скупит остальной мир…”

И Такер Карлсон на Fox News добавил “уголька в топку”:

“И вот два крупнейших наших противника объединяются. Причём не столько против наших военных, сколько против нашей валюты. А когда американский доллар перестанет быть международной резервной валютой, наша страна обнищает за одну ночь. Именно к этому всё и идёт. Так что сложно вообразить что-то более деструктивное, что наши политики делают сейчас. Это всё не про у к руину, это про наше будущее…”

2. Американские аналитики рассчитали, что денег на выплату пенсий и пособий в системе социального обеспечения США хватит только на 10 лет, до 2033 года (ссылка). Раньше соответствующий прогноз был лучше, но сроки предполагаемого краха американского соцобечпечения постоянно сжимаются, потому что демография, продуктивность труда и в целом экономика США демонстрируют сейчас весьма разочаровывающие показатели.



Несколько лучше, впрочем, обстоят дела в системе американского медицинского страхования. Там, согласно последнему прогнозу, денег на выплаты хватит не до 2028, а до 2031 года. Причина улучшения, однако, весьма печальная: продолжительность жизни американцев сильно снизилась во время ковида, а значит, и расходы на медицинское обслуживание пожилых людей ожидаются меньшие.

3. Институт Мизеса в США сообщает, что доля доллара в мировых валютных резервах к концу 2022 года упала до 58%, что является минимальным значением за последние 27 лет. В 2014 году на максимуме было 66%, в 1995 году (до введения евро) было примерно столько же, сколько сейчас. Эксперты ожидают дальнейшего падения роли доллара, однако оптимистично предполагают, что это будет весьма длительный процесс. Тем не менее, это очень серьёзно повлияет на способность США вести внешнеполитические авантюры и содержать военные базы по всему миру). Вот русский перевод части этого прогноза (ссылка):

Более вероятный сценарий заключается в том, что доллар значительно ослабнет, но останется в числе наиболее часто используемых валют. Ведь даже после того, как британский фунт стерлингов утратил статус резервной валюты в 1930-х годах, он не исчез.

Например, предположим, что доллар США опускается до 40 процентов всех валютных резервов и используется только в одной трети всех международных торговых счетов — вместо половины, как сейчас. Это не обязательно разрушит доллар или экономику США, но определенно ослабит геополитические позиции режима США. По мере роста глобальной инфраструктуры вокруг других валют государствам и частным компаниям станет легче обходить санкции США. Возможно, что ещё более важно, мир, менее заваленный долларами, будет означать мир с меньшим спросом на активы США, такие как государственный долг США. Это означает более высокие процентные ставки для правительства США и меньшую способность финансировать войны за счет инфляции валюты.

Другими словами, даже простое ослабление глобального спроса на доллар ограничит способность режима США оказывать влияние на международном уровне. Вот почему в недавнем интервью Fox News сенатор США Марко Рубио беспокоился, что, если другие страны будут использовать в торговле свои собственные валюты, «через 5 лет мы не будем говорить о санкциях»… потому что у нас не будет возможности наложить на них санкции».

Это не требует полного краха доллара. Это просто требует создания инфраструктуры для других валют.

Так-то да, на первый взгляд выглядит логичным предположение, что доллар сохранит за собой значительную часть мирового рынка, просто потому что экономика США сама по себе довольно крупная. При подсчёте на основе номинальных курсах валют, ВВП США, по данным проамериканского МВФ, составляет 25% общемирового. Плюс у США есть некоторое число сателлитов, которых они могут принудить использовать доллар и дальше.

Автор прогноза, однако, забывает, что американская экономика становится всё менее и менее конкурентоспособной по сравнению с азиатскими экономиками, которые растут быстрее. Уже только по одной этой причине роль доллара в мире будет продолжать падать. А полный или почти полный отказ от доллара в Азии, Африке и Латинской Америке ещё сильнее подорвёт конкурентоспособность США. «Экспорт инфляции» за счёт печати долларов и отправки их за рубеж перестанет давать эффект, инфляция будет быстро сжирать сбережения американцев. Инвестиции в американские ценные бумаги обесценятся. Валютные неизбежно курсы начнут выравниваться не в пользу доллара, и весь импорт для граждан США резко подорожает.

В результате, скорее всего, финансовая система и экономика в какой-то момент не выдержат такого давления и просто-напросто рухнут, так что и реальная, и номинальная доля США в мировой экономике и торговле резко сократятся. Едва ли нынешние американские власти, не отличающиеся ни адекватностью, ни повышенным интеллектом, справятся с задачей хотя бы сделать падение более плавным, превратить «ужасный конец» в «ужас без конца»…