Личное: “Источник средств”

К теме о том, как девушки выпрашивают подарки, предлагаю вот такое письмо.

Здесь автор мужчина, девушка которого выцыганила у него не только подарки, а полное содержание и даже целую квартиру.

И она совсем не похожа на хищницу, больше похожа на аферистку.

Но способы защиты те же: снять корону, поправить локус и разделить границы.

mozartino

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо Вам за то, что ведете этот блог, это самое лучшее открытие для меня. Уже писал, но мое письмо не попало в разбор, я в эмоциях тогда был, сейчас по ситуации и выразиться мне пришлось по другому.

Может быть случится чудо и мое письмо окажется Вам подходящим для разбора. Прошу помощи, как понять люблю я человека или просто цепляюсь за него из жадности и эгоизма и отстать не потеряв самоуважение.

(Самая главная ошибка автора – считать, что любовь компенсирует отсутствие самоуважения. Если вы любите другого и при этом не уважаете себя, любовь превращается в свою противоположность – слив. Кто понимает, почему слив – противоположность любви?)

Мне 40 лет, по образованию медик, своя квартира в ипотеку, зп позволяла содержать маму и гасить платеж и откладывать на новый дом для мамы. С И. я познакомился на творческом сайте 3 года назад,просто переписывались, перекидывались музыкой,я даже не знал, как она выглядит.Я был в депрессии после расставания с замужней девушкой, был в секс онли,но ничего хорошего у нас не вышло. И. сказала в каком городе живет и я просто поехал туда на неделю развеяться, не расчитывал увидеться, но она пришла.

(У автор плохая рефлексия, если он думает, что “не рассчитывал увидеться”. Скорее всего он привык защищаться от слива с помощью ЗВ и это очень плохая защита)

Она мне сразу понравилась, красивые глаза, очень умная, стильно одетая. Мы посидели в кафе,потом она предложила продолжить вечер у меня на квартире. Начали встречаться там каждый день после ее работы. Она была не замужем, но жила в одной квартире с бывшим. Сказала не может разьехаться квартира в ипотеке на отца бывшего и она ждала когда они ей выплатят ее долю. Она расчитывала на стоимость пол квартиры. Я сказал,что хотел бы отношений, но собираю деньги на дом для больной мамы, которая живет в плохих условиях.

Мама ко мне ехать не хочет, потому что нужен дом чтобы и животных перевезти. Я предложил И. уехать жить ко мне, она сказала, что подумает и даже маме своей сказала, что уедет ко мне, но якобы мама ее отговорила.

Потащила меня домой показать,что не спит с бывшим, показала кровать где одеяло было поперек и делило кровать на две половины. Спросила напоследок люблю ли я ее, я обнял и ответил, что невозможно за короткий срок полюбить.

(Это уже векторы косяков, как вы видите. Это все из-за недорефлексии ее СЗ, из-за своего ЗВ. А когда вы косячите, не рефлексируя значимость человека, даже по мелочи, вы потом и сливаетесь)

Уехал, и договорились, что прилечу в отпуск на месяц. Мы за это время созванивались, переписывались. Все время говорила какой бывший плохой и что он ее бесит и что ругаются постоянно. Снова отпуск, я снял квартиру, привез деньги на еду, кое какие деликатесы в подарок и деньги подарил на день рождения ей. Она была рада, сходили купили одежду ей. Было много секса. Я старался для нее, но все как то в одну сторону было. Ко мне пару раз может коснулась. Тогда я узнал, что она невеста Диониса. Но вроде контролирует все. Не умеет расслабляться по другому.

(“Невеста Диониса” называет он склонность девушки к алкоголизму. Что означает такая оценка и форма оценки, как думаете?)

В 2021 году зимой она решает уволиться, поругалась на начальством. Она очень умная, но эмоциональная, разругалась и ушла. Звонила плакала что жить не на что теперь и что есть кредит на прошлую операцию по онкологии. Я предложил временную помощь пока работу не найдет. Пришлось ползп маме высылать, а то что откладывал на дом 30 тысяч отсылал И. Сам жил на остатки. Ну думал пару месяцев хватит чтоб работу найти, но то одно то другое полтора года так прошло. Мне уже было тяжело, но отказать было сложно.

(Вот она уже его разводит на деньги. “Разводит”, потому что она просит не в долг, а в подарок, как если бы он был ее муж или жених, но при этом она не собирается с ним сближаться. Нужно хорошо рефлексировать, зачем вы помогаете человеку. Если из-за сочувствия, по-человечески, значит относитесь к этому как к своей благотворительности. А если вкладываетесь в близкие отношения, то формулируйте встречное предложение. В данном случае он должен быть выяснить у нее, какие у нее планы по поводу их совместной жизни, и в качестве кого он выступает: спонсора или будущего мужа. Разные роли)

Потом неожиданно пишет, что я накаркал и бывший ее выгоняет, нашел девушку и просит сьехать. Она не собственник, просто прописана была.Предлагаю уехать ко мне, называет меня тупым потому что тут якобы вещи ее.

(Она грубит ему, наезжает, а он боится обидеться. Скорее всего он даже не понимает, права она или не права. То есть он не видит своих вложений, ему кажется, что он обязан. Так люди с плохими границами не отличают свое и чужое, поэтому и свое сливают)

Говорю, раз я маме собирался жилье брать давай ипотеку приеду через пол года возьму и ты временно поживешь там вместо моей мамы. Сказала, что бывший до гроба доведет ее пока я приеду. Не понял как решили купить срочно ей квартиру в кредит. На меня. Выслал ей накопленные свои 600 тысяч и взял кредит в банке миллион.

И.говорила что устроится на работу и будет помогать мне платить. Потом мама ее продаст бабушкину квартиру и они вернут мне всю сумму. После покупки квартиры говорю ну переезжай срочно ко мне, квартиру сдавай, ой подожди, да вдруг мама приедет, то работу надо искать,одни отговорки. Почти перестала звонить. Приезжаю в отпуск через пол года а она в депрессии. Орала на меня по любому поводу. Но я также мыл посуду, привез деньги на еду, она не работала. Жила на кредитные карты которые я получается перекрывал своими деньгами.

(Здесь уже совсем плохая ситуация, как вы видите. Но он не может увидеть, что сливается, а главное боится ей отказать или поставить какие-то условия. Он опять плохо рефлексирует свою зависимость и дисбаланс значимости, а это дисбаланс все время растет)

Училась на курсах у коуча, попросила написать в блокнот для нее задание, а там записка по типу мантры на желание: признание в любви ее другу, который с бывшей работы помогал ей в квартиру вещи перевозить. Там было о том, что любит его, хочет сделать его счастливым и отдает свою любовь ему. В ежедневнике была другая запись, что хочет с ним отношений. Я увидел, плакал, был в шоке. Молчал пару дней,что увидел. Отношения были так себе. Секса не было.

(Это не “так себе”, это ужасные отношения. Она использует его, пишет о любви к другому, не выражает к нему никакой симпатии. Но он считает, что все не так уж плохо)

Потом сказал что знаю,она заплакала сказала что это просто задание для тренинга было придумать такие слова и подставить мужское имя. Попросил его привести в гости познакомиться раз ничего у них нет. Сказала не приведет потому что я увижу как она с ним разговаривает, это ее слова. Рассказывала что приходил он в гости с детьми она готовила им сладости. Он разведен, двое детей, симпатичный и моложе ее лет на пять. Я так и не знаю было ли там у них что то.

(“Тигра в гараже”. Помните ту историю?)

Я в итоге не стерпел такого ее плюса и поменял билеты улетел раньше на неделю Она в шоке была. Не хочу дальше так много писать не по делу наверно. В прошлом году я начал читать Ваш блог был у нее снова в отпуске.

И.работала а я понял,что она просто терпит меня у себя дома, я привез деньги на еду на месяц, убирался, гладил вещи,готовил ужины, она меньше орала уже. Сказала что с тем другом не общается год. Но сказала что я приехал из за квартиры. А не потому что люблю ее. Через какое то время я спросил ее хочет ли она жить вместе, ответила что пока это невозможно да и у меня тут работа. Позвонила я сказал что не чувствую что она любит меня и что она сама говорила, что отдаляется от меня уже два года а я не вижу. Она ответила я услышала тебя и мы так расстались.

И.не писала не звонила, я тоже. У меня перестал дергаться глаз. Хотя я видно ждал камбэк. Через месяц у нее был день рождения и я написал ей поздравление она ответила просто спасибо. Еще через месяц на мой день рождения она написала поздравление. Я не ответил. Был злой и обиженный. Но через неделю заметил как моя злость и обида ушли, что скучаю. Ответил спасибо. Потом меня накрыло. Камбэк минуса. Я заскулил и написал, что хотел бы вернуть отношения если это возможно. И. ответила официально,что я ее бросил в самое тяжелое время.

(По поводу квартиры он ничего не проясняет. Понятно почему?)

С началом СВО была возможность что меня туда отправят и И.стала периодически писать спрашивать жив ли я и все ли в порядке. Так потихоньку стали переписываться все чаще.Потом призналась что у нее бабушка умерла и я выслал деньги в помощь. Перевезла на квартиру маму. Потом снова потеряла работу и я снова предложил содержание временное. Напросился приехать мы сейчас тоже только переписываемся якобы созваниваться ей мама мешает. Сказала что хочет продать бабушкину квартиру и купить для своей мамы отдельное жилье так как жить с ней вместе не может. Про меня и мою маму как то речь не идет видно. Я и не спрашиваю уже чтобы не нарваться на то, что я помог а теперь требую.

(Он боится, что она сочтет его жадным. То есть он не может отличить слив в сервисзоне от щедрости. Понятно почему не может?)

Написал крайний вот диалог :

Я-привет,можно тебя спросить, у тебя есть в планах жить вместе?

И.-к чему вопрос?у тебя есть планы зависящие от моего ответа? Если ты нашел кого то так и скажи а не виляй.

Я-я наоборот спрашиваю тебя о твоих планах. О желании твоем. У меня никого нет.

И. -ты меня бросил, потом решил вернуться и начал долбать меня эти вопросом. не понравилось там? За дуру меня не держи.

(Она все время контратакует, бросает ему встречные обвинения. И он легко верит, что он обижена и он виноват, потому что это позволяет ему не видеть своей низкой значимости)

Я-где там? почему сразу ругаться начинаешь?

И.-я не ругаюсь хочу понять твои метания.

Я-нормальный вопрос жить вместе если люди встречаются уже несколько лет.

И.-это нормальный вопрос в том случае когда один не сваливает в туман.

Я-я не просто так ушел не чувствовал, что любишь.

И.-конечно блин.

Я-ты говорила что отдаляешься от меня уже два года.

И-только у тебя есть чувства а я робот.

Я-я не затевал бы разговор если б не хотел знать что чувствуешь.

(Ему кажется, что без лаза в ее голову и без вопросов ей невозможно понять, как она к нему относится. Из-за слияния границ ему кажется, что их большой дисбаланс не очевиден. Почему он не смотрит на ее поступки?)

И.-закрыли тему,я не хочу обсуждать это в обозримом будущем. Совсем не хочу. У меня совсем другие проблемы. Как все у тебя просто захотел свалил, захотел вернулся мне б так.

Я-и я помогаю тебе их решать.

И-вот и не задавай вопросов я тебе один раз сказала, что подумаю. Доверие подорвано. От тебя меньше всего ждала но ты сделал.

Я-не просто я понимаю. А ты подумай как непросто уходить любя и думая что ты не любишь, не остановила.

И-я не собираюсь думать не я ушла. Я тебе не верю. Извини что в лоб, но с этим я не могу бороться.

Потом в итоге она сказала,что я все из за квартиры а не потому что люблю ее. Вот такая ситуация, я сейчас похож на эгоиста когда понимаю.что отдаю пол зарплаты на кредит для человека который не просто не живет со мной, но даже не созванивается.

Но я помню как мне нравится ее голос,смех,как она вкусно готовит, что хотел бы создать с ней семью. Но кажется это мои иллюзии.

(Ему кажется, что их семья – это его иллюзии, но он до конца не уверен)

Чувствую себя дураком не понимающим что делать дальше. Я просто для нее источник средств для решения своих проблем, пока она там устраивает свою жизнь. Буду благодарен за разбор, если мне повезет.

С уважением к Вам Эволюция.

(Видите, друзья, как корона не дает шансов самоуважению?)