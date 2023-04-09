Введённые в эксплуатацию в 2019 году дома попадут под программу реновации

В Москве опубликовали новый план преображения города, предусматривающий значительно расширенеи программы реновации – теперь туда могут попасть даже дома, введённые в эксплуатацию в 2019 году.

Причиной в мэрии называют «естественную обветшалость построек».

– Многие из этих домов были построены ещё в доковидные времена. Стены там буквально кренятся, проблемы с трубами, с проводкой. Это всё, конечно, естественные процессы, но город не должен оставаться в стороне. Проблему надо решать, – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас мэрия прорабатывает различные варианты временного расселения жильцов аварийных домов. В частности, рассматриваются варианты заселения в пустующие хозяйственно-жилые комплексы Бутырского района.

В Депстрое уточнили, что на расширение программы реновации будет выделено дополнительно около 3 млрд рублей. Начать перестройку районов Некрасовка, Рассказовка, Щербинка, Дегунино и других планируется уже в начале 2024 года.

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