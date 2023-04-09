Диетолог Строков: Четыре добавки, которые помогут вам хорошо спать

Треть взрослых людей испытывают трудности со сном, что может поставить под угрозу их здоровье и благополучие. Иногда может показаться, что выспаться очень сложно.

Многие факторы могут помешать нам заснуть ночью. К ним относятся стресс, беспокойство, болезни и травмы. Существуют способы получить желаемый сон. То, что мы едим, пьем и сколько времени требуется для хорошего сна, может существенно повлиять на качество этой ночи. На то, как мы спим, могут влиять питательные вещества и витамины, содержащиеся в пище, напитках и добавках. Диетолог Игорь Строков говорит, что получение необходимых питательных веществ часто является разницей между беспокойной и спокойной ночью.

В связи с этим она делится шестью продуктами, улучшающими сон.

Цинк

Цинк – это ключевой минерал, который необходим нашему организму для поддержания здоровой иммунной системы, регулирования циклов сна и более продолжительного отдыха.

Магний

Благодаря своей способности влиять на многие биохимические реакции в организме, включая спокойный сон, этот минерал принято называть природным релаксантом. Магний расслабляет как разум, так и тело, что способствует лучшему сну и меньшему количеству прерываний.

5-HTP.

Активным компонентом семян и листьев растения Griffonia simplicifolia является 5-HTP (также известный как 5-гидрокситриптофан). Этот активный компонент способствует спокойному сну, помогая нашему организму вырабатывать серотонин (гормон счастья) и мелатонин (гормон сна).

Грибы рейши

Грибы рейши лучше всего употреблять в свежем виде, но их также можно принимать в виде порошкообразных добавок. Супергрибы набирают популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Некоторые из этих супергрибов помогают уменьшить стресс и успокоить разум, что, в свою очередь, может улучшить ваш сон.