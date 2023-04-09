Модные юбки с кружевом: популярные фасоны, с чем сочетать (идеи)

В весенне-летнем сезоне 2023 года в тренде кружево. Оно может украшать как деликатные и женственные элементы одежды, так и предметы делового гардероба. Особенно активно дизайнеры используют его на юбках. Вот несколько модных кружевных юбок, которые актуальны в 2023 году. Итак, как их носить и с чем сочетать.

Кружевные юбки – главный тренд весенне-летнего сезона

Если вы хотите сделать свой образ соблазнительным и романтичным, выбирайте полностью кружевные юбки. Эти модели могут быть полупрозрачными или на толстой подкладке, поэтому их можно носить даже в офис.

Актуальными будут юбки до колен или миди, они должны быть слегка расклешенными, но можно выбрать и кружевные юбки-карандаши. Сочетайте их с топами, футболками, блузами. Если говорить об оттенках, то в моде нежные пастельные тона: розовый, голубой, желтый.

Юбка-карандаш с кружевом

Эта модель станет удачным выбором для делового летнего образа. Обратите внимание на полностью кружевную юбку, которая должна иметь плотную подкладку.

В качестве декора можно также добавить кружево, которое сделает образ еще более нежным. Для такой модели следует выбрать более свободный верх.

Джинсовая юбка с кружевом

Джинсовая юбка считается брутальной, и она прекрасно вписывается в повседневный образ. Если дополнить ее кружевом, это будет отличный вариант для создания романтического образа. В наступившем сезоне самой популярной будет юбка с декором по подолу. С ней можно смело надевать футболки или жакеты.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Расклешенная юбка с кружевом

Весной и летом 2023 года будет актуальна расклешенная юбка, украшенная кружевом. Выглядит весьма кокетливо, идеально подходит для повседневного ношения. Ее можно надевать с майкой, топом, футболкой, нежной блузой. Следует присмотреться к модели в нежных тонах или более кричащим вариантам.

Кожаная юбка с кружевом

В 2023 году можно смело экспериментировать. Немного необычно выглядит кожаная юбка с кружевом. В то же время она сделает образ более оригинальным и женственным.

Отдавайте предпочтение черным юбкам с кружевом, которое могут быть по низу или по бокам. Такую модель можно комбинировать как с классическими, так и с ультракороткими топами.