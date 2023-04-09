 

Баланс между стилем и практичностью: модная женская обувь-2023 (новинки сезона весна-лето)

09.04.2023, 17:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К наступлению нового теплого сезона следует обновить гардероб и добавить в него каких-то модных, актуальных вещиц. Сейчас в тренде обувь, сочетающая в себе элегантность и практичность в равных пропорциях. Давайте рассмотрим наиболее востребованные новинки сезона.

Туфли на шнуровке

Пожалуй, обувь с элементами шнуровки будет чуть ли не самой популярной в грядущем сезоне. Она очень удобна и выглядят весьма необычно. Ее можно сочетать абсолютно с любой одеждой.

Сетчатые туфли

Ведущие модные дома предлагают добавить в свой образ весенне-летнюю обувь из эластичной сетки, плотно облегающей ногу. На модных показах эта обувь уже произвела фурор.

“Мэри Джейн”

Туфли “Мэри Джейн” в стиле ретро с каблуками или без – это элегантная модель, которая неподвластна времени. Какую бы расцветку вы ни выбрали, однозначно можно рассчитывать на то, что эта обувь придаст вашему образу неповторимый элегантный вид. Известные бренды представили на суд модниц самые разные модели, начиная от типичной классики и заканчивая оригинальными туфлями в необычных цветах и с богатым декором.

Туфли с острым носком

Можно было подумать, что остроносые туфли безвозвратно ушли в историю, но в 2023 году они снова в моде. Неудивительно, ведь они выглядят гораздо элегантнее и женственнее, чем обувь с круглыми или квадратными носками.

Пластиковые туфли

Прозрачная или цветная, однотонная или декорированная – обувь из ПВХ-пластика будет в тренде в этом сезоне. Модные дома разработали как практичные современные, так и более классические дизайны, которые подойдут ко всем нашим выходам, независимо от повода.

Элегантные балетки

Неподвластные времени и очень женственные балетки станут еще одним отличным выбором для наших весенне-летних нарядов. Будь то простая или украшенная, это та обувь, которая подходит для любого случая и стиля. Модель, которая будет выделяться немного больше, чем какие-либо другие, – это атласные балетки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.20 / “Прощание славянки”

03.08.20 / Политика: Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

12.07.21 / Для помощи в тушении лесов в России введут акциз на спички и зажигалки

02.09.21 / Веймаранер и другие: 10 пород собак, у которых встречается редкий зеленый цвет глаз

22.03.21 / В Канаде выявлена новая опасная болезнь мозга, от которой пострадало уже 43 человека

15.01.22 / Юлия Снигирь в образе булгаковской Маргариты заинтриговала поклонников: “Платье 30-х”

20.09.22 / “Вызовите скорую”: бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек

08.06.22 / Скандалы: «Майор называл на «ты»

10.11.21 / Вы никогда не ошибетесь с черным: советы, как выглядеть элегантно при посещении официальных мероприятий

27.04.21 / Скандалы: Гражданам РФ продали «мутных» банковских продуктов на 600 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика