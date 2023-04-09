Баланс между стилем и практичностью: модная женская обувь-2023 (новинки сезона весна-лето)

К наступлению нового теплого сезона следует обновить гардероб и добавить в него каких-то модных, актуальных вещиц. Сейчас в тренде обувь, сочетающая в себе элегантность и практичность в равных пропорциях. Давайте рассмотрим наиболее востребованные новинки сезона.

Туфли на шнуровке

Пожалуй, обувь с элементами шнуровки будет чуть ли не самой популярной в грядущем сезоне. Она очень удобна и выглядят весьма необычно. Ее можно сочетать абсолютно с любой одеждой.

Сетчатые туфли

Ведущие модные дома предлагают добавить в свой образ весенне-летнюю обувь из эластичной сетки, плотно облегающей ногу. На модных показах эта обувь уже произвела фурор.

“Мэри Джейн”

Туфли “Мэри Джейн” в стиле ретро с каблуками или без – это элегантная модель, которая неподвластна времени. Какую бы расцветку вы ни выбрали, однозначно можно рассчитывать на то, что эта обувь придаст вашему образу неповторимый элегантный вид. Известные бренды представили на суд модниц самые разные модели, начиная от типичной классики и заканчивая оригинальными туфлями в необычных цветах и с богатым декором.

Туфли с острым носком

Можно было подумать, что остроносые туфли безвозвратно ушли в историю, но в 2023 году они снова в моде. Неудивительно, ведь они выглядят гораздо элегантнее и женственнее, чем обувь с круглыми или квадратными носками.

Пластиковые туфли

Прозрачная или цветная, однотонная или декорированная – обувь из ПВХ-пластика будет в тренде в этом сезоне. Модные дома разработали как практичные современные, так и более классические дизайны, которые подойдут ко всем нашим выходам, независимо от повода.

Элегантные балетки

Неподвластные времени и очень женственные балетки станут еще одним отличным выбором для наших весенне-летних нарядов. Будь то простая или украшенная, это та обувь, которая подходит для любого случая и стиля. Модель, которая будет выделяться немного больше, чем какие-либо другие, – это атласные балетки.