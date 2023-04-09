 

Первые китайские продажи Exeed VX начинаются с тремя экранами внутри салона

09.04.2023, 17:10, Разное
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В Китае стартовали продажи модели Exeed марки Chery, которая представляет собой обновленный кроссовер Xingtu Lanyue от автопроизводителей Chery.

В РФ эта модель называется Exeed VX. Об этом пишет Autohome. В салоне автомобиля появились три экрана. Exeed также оснащен цифровым дисплеем для пассажиров, а также вертикально ориентированным центральным дисплеем и комбинацией приборов. Qualcomm Snapdragon 8155 – флагманский процессор автомобильной промышленности.

В этом среднеразмерном кроссовере используется Qualcomm Snapdragon 8155.Закрыть100%ExeedТурбированный 2,0-литровый двигатель Exeed VXs производит 261 лошадиную силу. Он агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.Новый Exeed VX, также известный как Xingtu Lanyue (или Exeed VX), доступен в Китае по цене 209,9 млн. юаней. Это составляет около 2,5 миллионов рублей.

В максимальной комплектации для китайского рынка кроссовер стоит 229,9 тыс. юаней (2,72 млн. рублей).Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Haima вернется в Россию в 2023 году.


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