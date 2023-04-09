 

Анатолий Вассерман решил русифицировать фамилию

09.04.2023, 16:33, Разное
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Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман решил перевести свою фамилию на русский язык: теперь он будет Анатолием Водолеевым. По словам народного избранника, он хотел бы сделать это в знак дружбы народов.

Вассерман сообщил, что всегда чувствовал себя комфортно в России. как в многонациональной стране, однако всё же не хотел бы «ассоциироваться с этими вот всеми».

«Ситуацию надо понять правильно. Советский Союз в своё время победил фашизм, но всё-таки про мехмат МГУ люди с моей, так сказать, биографией могли даже не мечтать, – сказал интеллектуал. – Не хотелось бы столкнуться с подобной ситуацией из-за того, что вовремя не сменил фамилию. И тем более не хотелось бы рисковать мандатом».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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