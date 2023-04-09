 

Жемчужная красота. Варианты тредового маникюра для весны и лета

09.04.2023, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наконец-то наступила весна, а вместе с ней появились новые трендовые дизайны ногтей, с которыми можно достаточно интересно поэкспериментировать.В этом году большой популярностью пользуются красивые пастельные тона, которые привлекают к себе внимание. Можно также сделать интересные и оригинальные пасхальные узоры. Они помогут добавить праздничное настроение.Однако, если хочется получить что-то более простое, но при этом интересное и эффектное, то стоит сделать жемчужные ногти. Маникюр с эффектом перламутра смотрится просто сказочно, стильно и восхитительно.Это красивая, но вместе с тем сдержанная тенденция, которая намного интереснее, чем обычные розовые и нейтральные оттенки.

Преимущества жемчужного маникюра

Дизайн жемчужных ногтей, который сейчас в тренде, напоминает эффект глазированного нейл-арта и молочных ногтей.

Однако мерцающие перламутровые покрытия выглядят более интересно и оригинально, так как они имеют оттенок опала и лунного камня с розовыми, синими или фиолетовыми оттенками, которые красиво переливаются.

Перламутровые ногти являются идеальным способом придать своему образу нотку гламура и притягательности. Большинство перламутровых лаков достаточно прозрачные, поэтому можно наносить их как прозрачную мерцающую смесь или же сделать несколько слоев, чтобы получить более непрозрачный результат.

Жемчужный нейл-арт является идеальным свадебным дизайном, если хочется чего-то достаточно простого и непринужденного, но вместе с тем очень привлекательного и стильного.

Вот несколько красивых и оригинальных дизайнов, которые точно заслуживают внимания.

Голубые тона

Очень красиво смотрится сочетание голубого жемчужного покрытия и прозрачной основы. Это выглядит нежно, стильно и романтично.

Хромирование

Не менее красиво смотрится и более непрозрачная отделка. Гель-лак и полировка хромированной пудрой поверх нейтральной основы придаст ногтям просто фантастический вид.

Френч

Перламутровые кончики помогают поднять французский маникюр на новый уровень. Это выглядит очень красиво и стильно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.21 / Ее любили уличные музыканты и короли: интересные факты о скрипке

02.09.22 / “Корни в девяностых”: пожелавшую набить морду Пугачеву резко осадили

01.08.22 / Заболеваемость COVID-19 в Вологодской области за неделю выросла на 8,5%

11.03.23 / Лекарства под замком — в США борются с участившимися кражами в аптеках

09.03.23 / Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 50 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла

01.06.22 / Французов ждёт повышение цен на бензин после введения эмбарго на российскую нефть

07.01.22 / Овнам – летом, Весам – осенью: как планировать беременность в 2022 году, согласно знаку зодиака мамы

07.03.22 / Мнение: Станция Дно

21.05.22 / «Этому нет оправдания» — конгрессмен США объяснил, почему голосовал против финансовой помощи Киеву

21.06.21 / Девять идей макияжа для гламурной вечеринки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика