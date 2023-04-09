Жемчужная красота. Варианты тредового маникюра для весны и лета

Наконец-то наступила весна, а вместе с ней появились новые трендовые дизайны ногтей, с которыми можно достаточно интересно поэкспериментировать.В этом году большой популярностью пользуются красивые пастельные тона, которые привлекают к себе внимание. Можно также сделать интересные и оригинальные пасхальные узоры. Они помогут добавить праздничное настроение.Однако, если хочется получить что-то более простое, но при этом интересное и эффектное, то стоит сделать жемчужные ногти. Маникюр с эффектом перламутра смотрится просто сказочно, стильно и восхитительно.Это красивая, но вместе с тем сдержанная тенденция, которая намного интереснее, чем обычные розовые и нейтральные оттенки.

Преимущества жемчужного маникюра

Дизайн жемчужных ногтей, который сейчас в тренде, напоминает эффект глазированного нейл-арта и молочных ногтей.

Однако мерцающие перламутровые покрытия выглядят более интересно и оригинально, так как они имеют оттенок опала и лунного камня с розовыми, синими или фиолетовыми оттенками, которые красиво переливаются.

Перламутровые ногти являются идеальным способом придать своему образу нотку гламура и притягательности. Большинство перламутровых лаков достаточно прозрачные, поэтому можно наносить их как прозрачную мерцающую смесь или же сделать несколько слоев, чтобы получить более непрозрачный результат.

Жемчужный нейл-арт является идеальным свадебным дизайном, если хочется чего-то достаточно простого и непринужденного, но вместе с тем очень привлекательного и стильного.

Вот несколько красивых и оригинальных дизайнов, которые точно заслуживают внимания.

Голубые тона

Очень красиво смотрится сочетание голубого жемчужного покрытия и прозрачной основы. Это выглядит нежно, стильно и романтично.

Хромирование

Не менее красиво смотрится и более непрозрачная отделка. Гель-лак и полировка хромированной пудрой поверх нейтральной основы придаст ногтям просто фантастический вид.

Френч

Перламутровые кончики помогают поднять французский маникюр на новый уровень. Это выглядит очень красиво и стильно.