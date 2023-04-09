Детская челка – хит весны-лета 2023: можно ли ее вписать в образ женщине за 60 и не выглядеть при этом нелепо

Подходит ли детская челка взрослым женщинам? На самом деле сейчас она является одним из самых распространенных способов быстро обновить свой образ. Ниже будут представлены прически с детской челкой для женщин за шестьдесят, которые обладают омолаживающим эффектом и идеально подходят для изменения стиля к весенне-летнему сезону.

Ультрамодная микрочелка способна добавить лицу свежести и сделать моложе. Детская челка подстригается выше бровей и может быть тупой, прерывистой, тонкой, асимметричной, так что недостатка в вариациях нет. Детская челка подходит женщинам с овальным или круглым лицом и ниже будут даны советы о том, как выбрать идеальную стрижку.

Пикси

Стрижка пикси с детской челкой для женщин за шестьдесят имеет множество преимуществ. Во-первых, любая дама с такой прической сразу выглядит нежнее и утонченнее. Кроме того, пикси существенно уменьшает биологически возраст, выглядит естественно и не требует сложной укладки. Лицо открыто, глаза хорошо видны.

Прерывистая пикси

Прелесть стрижки пикси в том, что она имеет множество вариаций. К примеру, пикси с микрочелкой. Рваные слои придают носительнице такой прически спортивный вид.

Пикси с окрашиванием «соль и перец»

Очень модная в последнее время. Этот тип окрашивания волос является идеальным выбором для пожилых женщин, так как скрывает седину. Выглядит исключительно стильно и элегантно. Короткая стрижка добавит шарма и изысканности внешнему виду. Она подчеркивает женственные черты лица, а если есть желание убрать желтизну с седины, такое окрашивание позволяет сделать это легко, не теряя естественности. Цвет волос «соль и перец» выглядит стильно и позволяет выделиться из толпы, подчеркнув благородство натуральной седины.

Шегги-пикси

Микрочелка открывает лицо и придает объем этой короткой прическе. Стрижка многослойная и достаточно структурированная, а пряди разной длины создают более динамичный образ.

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Пикси-боб

Прическа пикси-боб сейчас в тренде. Она очень похож на французский боб — текстурированный, с добавлением слоев. Только в это стрижке меньше длина волос.

Тупой боб

Стрижка тупой боб идеально подходит женщинам с прямыми волосами. В сочетании с детской челкой она сразу становится прической, не требующей особого ухода. Это также отличный выбор для женщин старше шестидесяти, которым нравится стрижка с челкой.

Лохматый боб

Профессионально сделанный лохматый боб с детской челкой идеально обрамляет лицо. А текстурированные пряди хорошо подходят для тонких волос.

Французский боб

Это одна из самых популярных причесок, которая делает моложе и очень подходит женщинам в очках. Французский боб оптимален для тонких волос, так как придает им текстуру и объем.

Перевернутый боб

Короткий перевернутый боб с детской челкой — модная прическа для пожилых женщин. Это отличный выбор для зрелых дам с тонкими волосами. Прическа добавляет объема и сочетает в себе разные слои.

Удлиненный боб

Удлиненный боб считается универсальной прической и подходит женщинам всех возрастов с любым типом лица и структурой волос. Также можно выбрать многослойный вариант данной стрижки, который придаст волосам объем, молодость и красоту.