Доктор Александр Калинкин объясняет, какие анализы необходимо сдать при хроническом расстройстве сна

Большинство из нас испытывали ощущение бессонницы после бессонной ночи. Однако если это происходит неоднократно, и никакие физические нагрузки или свежий воздух не помогают, то причина может заключаться в нарушении химических процессов в организме.

Александр Калинкин (врач-сунолог “Газеты.Ru”) говорит, что людям с хроническими проблемами со сном важно проверить функцию щитовидной железы и уровень железа. Для оценки функции щитовидной железы можно проверить уровень TSH, T4 и дефицит железа – ферритина или растворимых рецепторов трансферрина.

Концентрация витаминов, нейротрансмиттеров и мелатонина не всегда диагностична. Они могут колебаться в течение дня и могут не отражать их уровень в мозге. Может помочь проверка на дефицит витамина В12 путем проведения метилмалонового теста на бессонницу. Однако симптомы пациента должен подтвердить врач.