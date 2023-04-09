 

Масло для тела, сделанное своими руками, отлично увлажняет кожу: как просто и быстро сделать

09.04.2023, 15:11, Разное
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Не так просто найти хорошее масло для тела, которое обеспечивало бы качественное увлажнение и питание, и при этом было безопасным. Если вы действительно мечтаете о таком продукте, лучше сделать его в домашних условиях. Тем более, что это совсем несложно.

Что понадобится

Чтобы приготовить домашнее масло для тела, вы можете выбрать ингредиенты на свое усмотрение. Базовый проверенный рецепт включает в себя такие компоненты:

Половина стакана питательного масла (ши, манго, какао). Можно использовать какое-то одно или их смесь в равных пропорциях. Четверть стакана масла-основы, которая придаст комфортную текстуру (миндальное, виноградное, жожоба, оливковое, кокосовое). Полторы чайных ложки муки маранта или крахмала для стабилизации (необязательно, но желательно). 3-6 капель любимых эфирных масел для аромата и дополнительного ухаживающего эффекта.

Как сделать в домашних условиях

Процесс приготовления домашнего масла для тела достаточно прост:

Для начала растопите все твердые масла на водяной бане или в пароварке. Прямой нагрев на конфорке категорически недопустим. В отдельной емкости смешайте масла-носители с крахмалом или порошком маранты. Можете слегка взбить массу для получения равномерной текстуры. Соедините растопленные твердые масла с маслом-носителем до однородной текстуры. Добавьте несколько капель любимого эфирного или ароматического масла. Готовую смесь нужно перелить в чистую (желательно простерилизованную) стеклянную емкость и дать ей остыть до комнатной температуры. Далее емкость необходимо плотно закрыть переместить в холодильник, чтобы масло слегка загустело. Нае дожидаясь полного застывания, достаньте масло из холодильника и взбейте его при помощи вилки, блендера или миксера, чтобы оно приобрело воздушную кремообразную консистенцию. переместите средство в емкость для хранения и поставьте в темное прохладное помещение, где оно может храниться до полугода.

Как использовать

В идеале домашнее масло для тела нужно использовать после купания. Достаньте небольшое количество масла из банки, слегка разотрите в руках и распределите по влажной коже. Обязательно помассируйте кожу, чтобы питательные вещества лучше проникли в поры.

Особое внимание необходимо уделять тем участкам тела, которые больше всего страдают от сухости. Это касается локтей, пяток, коленей. А если вы планируете использовать его в качестве крема для лица, не используйте такие комедогенные масла, как кокосовое и подсолнечное.


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