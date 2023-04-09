 

На жителя Смоленской области завели дело об оправдании гомосексуализма за фразу «У себя дома пусть делают что хотят»

09.04.2023, 14:33, Разное
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Жителю Смоленской области грозит до 10 лет лишения свободы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Было установлено, что в декабре 2022 года он написал в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, касающийся гомосексуалистов, и содержащий реплику «У себя дома пусть делают что хотят».

Экспертиза установила, что 40-летний Валерий П. этой репликой побуждал неограниченный круг лиц, в том числе и несовершеннолетних, к противоестественным сношениям.

В ходе опроса фокус-группы из 10 человек выяснилось, что у шести испытуемых комментарий вызвал желание вступить в гомосексуальную связь, ещё троих побудил к «иным противозаконным действиям», и лишь один человек сообщил, что не испытал желания совершить правонарушение (в его отношении начата проверка).

В свою очередь эксперт-лингвист заключил, что фигурант дела своей репликой «явственно дал понять об отсутствии у него возражений против противоестественных контактов, происходящих на частной (закрытой) территории, а следовательно, совершил акт публичной пропаганды ЛГБТ». Против подозреваемого также поданы гражданские иски о возмещении психологического ущерба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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