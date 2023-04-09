На жителя Смоленской области завели дело об оправдании гомосексуализма за фразу «У себя дома пусть делают что хотят»

Жителю Смоленской области грозит до 10 лет лишения свободы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Было установлено, что в декабре 2022 года он написал в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, касающийся гомосексуалистов, и содержащий реплику «У себя дома пусть делают что хотят».

Экспертиза установила, что 40-летний Валерий П. этой репликой побуждал неограниченный круг лиц, в том числе и несовершеннолетних, к противоестественным сношениям.

В ходе опроса фокус-группы из 10 человек выяснилось, что у шести испытуемых комментарий вызвал желание вступить в гомосексуальную связь, ещё троих побудил к «иным противозаконным действиям», и лишь один человек сообщил, что не испытал желания совершить правонарушение (в его отношении начата проверка).

В свою очередь эксперт-лингвист заключил, что фигурант дела своей репликой «явственно дал понять об отсутствии у него возражений против противоестественных контактов, происходящих на частной (закрытой) территории, а следовательно, совершил акт публичной пропаганды ЛГБТ». Против подозреваемого также поданы гражданские иски о возмещении психологического ущерба.

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