 

Новый тренд весны – стрижка викси: чем она отличается от пикси и почему это идеальная прическа для теплого и беззаботного времени года

09.04.2023, 13:50, Разное
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Считается, что короткие стрижки просто идеально подходят для весны. Такие прически выглядят аккуратно и не требуют серьезного и сложного ухода. Одним из вариантов такой стрижки, которая прекрасно подойдет к весеннему сезону 2023 г., считается викси.

Представляет собой викси один из вариантов популярной вот уже много лет короткой стрижки пикси. Также эту прическу иногда называют «пикси с крыльями». Викси считается очень женственной и при этом универсальной стрижкой. Выбирать ее в 2023 г. могут женщины любых возрастов и с любым типом волос.

Отличие от пикси

Наиболее значительным отличием викси от пикси считается наличие обрамляющих лицо по бокам прядей.

Эти пряди в прическе викси очень гармонично сочетаются с короткими волосами сзади и микрочелкой. Благодаря этим «крыльям», викси выглядит более женственной и воздушной, чем обычная пикси.

Укладка викси в домашних условиях

Делать стрижку викси, как и пикси, конечно, лучше в парикмахерской. Создать самостоятельно эту слоистую прическу с помощью ножниц без опыта, безусловно, получится вряд ли. А вот укладку викси, как и пикси, можно делать дома своими руками.

Чтобы викси смотрелась привлекательнее, при укладке этой стрижки рекомендуется использовать текстурирующий спрей или воск. Применение таких средств поможет сделать слои викси более заметными, а саму прическу — более пышной.

Как разнообразить викси

Как и любую другую короткую стрижку, викси, чтобы она смотрелась более ярко и броско, можно разнообразить. Проще всего это сделать с помощью яркого окрашивания. Считается, что в особенности хорошо с викси, как и с пикси, сочетается блонд.

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При этом совершенно необязательно выбирать для стрижки какие-то натуральные естественные оттенки светлого. С викси отлично будет смотреться клубничный блонд, фиолетовый, розовый, пепельный. Можно окрасить волосы с такой стрижкой и в медовый блонд или карамельный.

Разумеется, можно выбрать для окрашивания викси и какие-то более темные оттенки, включая модный в этом году каштановый цвет.

Челка

В классическом варианте викси стрижется с микрочелкой. Но короткая челка в этой прическе — условие необязательное. Чтобы разнообразить стрижку, можно попросить мастера оставить и челку подлиннее.

Единственное, длина челки в этой стрижке, конечно, должна быть такой, чтобы она гармонично сочеталась с «крыльями». Викси с челкой подлиннее, по мнению стилистов, выглядит еще более женственной, чем классический вариант этой прически.


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