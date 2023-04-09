В РФ начались продажи новых китайских кроссоверов Lynk & Co 01

В РФ начались продажи нового кроссовера Lynk & Co 01.

Приобрести новый паркетник можно по цене от 3,9 млн рублей за базовую комплектацию. Модель получила 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 254 л.с. Кроссовер Lynk & Co 01 приводится в движение роботизированной трансмиссией и имеет полный привод. Среди опций указали адаптивный круиз-контроль, светодиодную оптику, мультимедийный комплекс, автоматическую парковку и панорамный люк.

Модель выполнена на улучшенной архитектуре CMA. В свою очередь, россиянам будут доступны и другие комплектации, оснащенные иными силовыми агрегатами. Остальные детали о кроссовере озвучили в рамках официальной презентации.