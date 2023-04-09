В РФ начались продажи кроссовера Geely Monjaro

Представители китайской компании Geely сообщили о начале продаж на рынке РФ нового паркетника под названием Geely Monjaro.

Для местных покупателей предложены три комплектации. В начальной конфигурации стоимость кроссовера составит 4,5 миллиона рублей, тогда как расширенная версия оценивается в 4,7 миллиона рублей. В базовом исполнении модель Geely Monjaro получила систему курсовой устойчивости, антиблокировочную систему и ряд ассистентов. Кроме того, автомобиль получил светодиодные фары, панорамную крышу.

Из технических характеристик следует выделить 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 238 л.с. мощности. Новый экземпляр получил автоматическую трансмиссию.