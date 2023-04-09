 

Задорнов, экс-министр финансов, объявил о начале мирового экономического кризиса после 2008 года

09.04.2023, 13:10, Разное
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Михаил Задорнов (экс-министр финансов России) заявил, что мировая экономика в настоящее время переживает кризис впервые с 2008 года. По словам г-на Задорнова, за многие годы накопилось много дисбалансов.

“Находится ли мировая экономика в настоящее время в кризисе? Несомненно. Несмотря на то, что в начале года и на американском, и на европейском рынках были сомнения, в этом году кризиса можно избежать. Экономический рост в 2012 году был отрицательным, но не нулевым”, – заявил Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Он заявил, что после падения банков США и финансового кризиса в Европе стало ясно, что акции банков, корпоративные облигации, рынки венчурного капитала, недвижимость и другие активы обесценились. По мнению г-на Задорнова, причиной нынешнего глобального кризиса стали торговые войны, протекционизм и западные санкции против России.


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