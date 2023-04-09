На заседаниях Совбеза ООН начнут транслировать «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объявил, что на заседаниях Совета безопасности будут транслировать видеоролик, смонтированный из материалов российских политических ток-шоу.

До конца апреля участники мероприятия смогут посмотреть наиболее яркие фрагменты из программ «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «Вести недели» и авторской программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

По словам российского представителя в организации, всем участникам заседаний необходимо знать реальную обстановку в мире, а не «фантазии прихвостней Госдепа».

– Я бы конечно предпочёл прочитать коллегам наизусть «Войну и мир», но есть сомнение, что они смогут правильно понять этот шедевр мировой литературы, особенно в переводе, — заметил Небензя. — В выбранных МИД России телепрограммах всё поясняется доступным языком, кроме того, наши друзья и недруги смогут понять суть наших требований.

Ответственным за итоговое содержание роликов назначена главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

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