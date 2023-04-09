Канадский смокинг: двойной деним – тренд 2023 года для смелых и стильных минималисток

Двойной деним стал трендом 2023 года, и этот стиль непременно будет востребован у минималистов. Ношение джинсовой куртки или рубашки с джинсами теперь совсем не означает отсутствие изобретательности.

Немного истории

Двойной деним, получивший в обиходе название “канадский смокинг” имеет долгую историю. Этот термин появился в 1951 году. Это было связано с тем, что Бингу Кросби отказали во въезде в отель в Ванкувере, по той причине, что он был одет в джинсы и джинсовый верх. Узнав о случившемся, Levi Strauss & Co. разработала для Кросби смокинг, полностью сшитый из джинсовой ткани.

Канадский смокинг и мода

Двойной деним стал популярным в 1970-х годах, особенно в Соединенных Штатах Америки. Джинсы с джинсовой рубашкой с удовольствием носили Джон Леннон и Боб Дилан. Успешный дизайнер и гордый ковбой Ральф Лорен выпускал одежду под маркой Polo Jeans Co. Стильные француженки снова и снова возвращаются к двойному дениму благодаря Джейн Биркин и ее наряду в фильме «Дон Жуан»(1973). Мадонна носила рваные джинсы и джинсовую жилетку в восьмидесятых, а спустя несколько лет этот наряд стал униформой It Girls, таких как Дрю Бэрримор и Ванесса Паради. И сейчас эти модные отголоски возвращаются.

Нет ни одного поколения, которое бы не любило это сочетание. Канадский смокинг с гордостью носят современные иконы стиля, такие как сестры Хадид, певица Дуа Липа, модель Эльза Хоскил, телеведущая Алекса Чанг. При этом они останавливают свой выбор в основном на традиционном сочетании джинсов с джинсовой курткой или рубашкой, но иногда все же допускают более смелые варианты – леггинсы, джинсовый тренч, приталенный жилет.

Модный тренд 2023 года

В этом году двойной деним становится массовым трендом. Это любые джинсовые вещи, в том числе подержанные винтажные модели с разной степенью потертости, укороченные и оверсайз-жакеты, карманные платки, широкие джинсы, жилеты, тренчи и блейзеры. Одним словом, все, что когда-либо носили. Только от личных предпочтений будет зависеть, какое десятилетие будет выбрано для вдохновения.

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Как носить двойной деним

Освежить привычный образ с курткой поможет принт на дениме. Джинсы легко можно заменить юбкой – и не имеет значения, макси это или мини

Штаны с низкой посадкой и укороченная куртка позволяют продемонстрировать полоску тела. И полная противоположность – рубашка, заправленная в джинсы с высокой талией.

Джинсовые жилеты на голое тело – это совсем по-летнему. Они великолепны как с джинсами, так и юбками макси с низкой посадкой

Можно поэкспериментировать с верхней частью канадского смокинга. Вполне допускается отойти от классического кроя и выбрать более оригинальные и нестандартные модели. Наряду с традиционным голубым и синим найдет свое место и черный деним.

Простор для экспериментов с тотал деним велик – количество комбинаций бесконечно. Стилисты, как правило, рекомендуют сочетать верх и низ одинакового цвета, хотя и здесь возможны исключения из правил.