Toyota представила гибрид Toyota Prius Prime нового поколения

Японский бренд Toyota презентовал обновленный гибрид Prius Prime.

Главным достоинством автомобиля указали увеличенный запас хода на электротяге до 70 километров. Покупателям будет доступна модель Prius Prime с тремя комплектациями SE, XSE и XSE Premium. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, а также бесступенчатую коробку передач. Суммарная отдача новинки достигает 220 л.с.

С такими параметрами разгон от 0 до 100 км в час составит около 6,6 секунд Автомобиль начнут продавать в мае текущего года. Начальная цена на американском рынке на модель Prius Prime составит от 32,3 тысяч долларов. В автомобиле установили продвинутые ассистенты безопасности а также мультимедийный комплекс с крупным дисплеем.