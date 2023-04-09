Toyota представила гибрид Toyota Prius Prime нового поколения
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Японский бренд Toyota презентовал обновленный гибрид Prius Prime.
Главным достоинством автомобиля указали увеличенный запас хода на электротяге до 70 километров. Покупателям будет доступна модель Prius Prime с тремя комплектациями SE, XSE и XSE Premium. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, а также бесступенчатую коробку передач. Суммарная отдача новинки достигает 220 л.с.
С такими параметрами разгон от 0 до 100 км в час составит около 6,6 секунд Автомобиль начнут продавать в мае текущего года. Начальная цена на американском рынке на модель Prius Prime составит от 32,3 тысяч долларов. В автомобиле установили продвинутые ассистенты безопасности а также мультимедийный комплекс с крупным дисплеем.
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