Мнение: О давно ожидаемой победе Путина… Цель достигнута, можно СВОрачиваться?

Спецоперация всё ещё продолжается — и будет, по словам кремлёвского рупора Дмитрия Пескова, продолжаться до полного достижения всех поставленных целей, — но один результат уже можно фиксировать. Пусть и промежуточный, но, бесспорно, главный. И нет, это не увеличение на 1000+ километров протяжённости границ России с блоком НАТО после ускоренного вступления прежде нейтральной Финляндии в Альянс.

Финны — это симптом…

«Движуха» началась по всему периметру.

Страны, граничащие с Россией, резко испугались её «агрессивных устремлений» — по больше части надуманных, но у страха глаза велики. И теперь избиратели у соседей массово голосуют на выборах за умеренно-правые партии, предлагающие не только антироссийскую политику, но и жёсткий социально-экономический курс. Так, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сформировала новую правящую коалицию, в которой будет заменена одна из трёх партий в её уходящем кабинете. Приоритетами новой администрации станут сокращение бюджетного дефицита, продвижение социально прогрессивной политики и укрепление обороноспособности страны. Члены правоцентристской Реформистской партии Каллас займут большинство министерских постов.

То есть, «Реформисты» 2023 года в Эстонии — это, прежде всего, сокращение социальных выплат и неиллюзорная перспектива роста налогов (с налогами будет непросто, партнеры по коалиции придерживаются иных взглядов). Плюс рост военного бюджета, хотя в Эстонии он традиционно происходит за счет европейских кредитов и грантов.

Аналогичная ситуация после выборов в Финляндии и еще более жёсткая — в Латвии. Резко просели все силы, даже очень условно пророссийские. Общественное мнение в этих странах таково, что лучше затянуть потуже пояса и потерять в доходах, чем строить диалог с путинской Россией.

Это, конечно, ещё не «кольцо врагов». Но как минимум полукольцо и новый «железный занавес» на долгие годы.

Судя по олимпийскому спокойствию Кремля, всё внимание уделяющего лишь украинской повестке и формированию перед западным общественным мнением образа России как «обезьяны с гранатой» (ядерной), это и есть реальная цель?

—