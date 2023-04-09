 

«Лучший катализатор протестов» — профсоюзы обвиняют Макрона в нарушении общественного договора

09.04.2023, 11:30, Новости дня
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Нежеланием отказаться от непопулярной пенсионной реформы президент Франции Эммануэль Макрон нарушает общественный договор, для которого был избран французами, заявил в эфире BFM TV генеральный секретарь отделения Всеобщей конфедерации труда для железнодорожников Беранже Сернон. По его словам, глава государства каждым своим выступлением выводит людей на уличные протесты, потому что отказывается признать свою ошибку и вернуться к обсуждению реформы.

АЛИС ДАРФЁЙ, ведущая BFM TV: Но слова всё же считаются?

БЕРАНЖЕ СЕРНОН, генеральный секретарь отделения Всеобщей конфедерации труда для железнодорожников: Конечно, считаются, но проблема в том, что Эммануэль Макрон посмел нарушить общественный договор, для которого был избран французами. Я хочу сказать, что когда у нас, как сейчас, очень авторитарный президент, который ничего не слушает и управляет страной в одиночку, это ни к чему хорошему не приведёт. Сейчас Эммануэль Макрон президент Республики. Роль президента Республики не в том, чтобы слишком часто появляться в СМИ, начать обсуждения, а потом всё бросить. А в чём? В объединении французов…

АЛИС ДАРФЁЙ: Но, Беранже Сернон, всё же нельзя сказать, что сейчас он часто появляется в СМИ. Его даже упрекают в том, что он недостаточно много выступает.

БЕРАНЖЕ СЕРНОН: Потому что проблема в том, что каждый раз, когда он выступает, что он делает? Он лучший катализатор протестов. Каждый раз, когда он выступает, он выводит всех на улицы. Почему? Потому что он не умеет обращаться к французам. Он не умеет говорить о чём-то, кроме провокаций или о своей правоте, которую больше никто не поддерживает. Однако страной так не управляют. Ею управляют не с помощью дубинок, а прислушиваясь к населению, проводя обсуждения и признаваясь, что иногда ошибаешься. И я точно думаю, что по этой пенсионной реформе он ошибся. И что многие раньше него тоже ошибались, но потом они набрались мужества, признали свою ответственность и сказали: «Да, мы ошиблись, отказываемся от реформы, возвращаемся за стол переговоров, обсудим и найдём решение».  

Дата выхода в эфир 07 апреля 2023 года.


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