 

Haima вернется на автомобильный рынок РФ летом 2023 года

09.04.2023, 11:05, Разное
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Китайский автомобильный бренд Haima готовится к началу официальных продаж своей техники на российском рынке.

В прошлом году анонсировали увеличение поставок автомобилей китайских автопроизводителей на местном рынке. Некоторые экземпляры Haima уже продаются у российских дилеров. Первоначально покупателям предложены модели Haima 8S и 7X. Под капотом кроссовера установили 1,6-литровый турбированный агрегат на 194 л.с. Модель имеет версии с механической, роботизированной и автоматической трансмиссией.

Для нового минивэна 7X предоставили 1,5 и 1,6-литровые агрегаты, которые выдают 165 л.с. Остальные технические характеристики будут известны в ближайшее время.


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