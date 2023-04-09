Мнение: Симулятор строителя (Builder simulator)

После Скайрима и Атомного Сердца я потерял интерес к играм. Перебрал ещё несколько, от «Не для эфира» до Сатисфактори, поставил даже обновлённую версию Космических рейнджеров, но ни в одной из них игровой процесс меня не затянул. Запустив очередной раз старый добрый Мордхау, и обнаружив, что там ничего не изменилось в лучшую сторону, я понял, что пора принимать решительные меры.

Такое состояние капризного перебирания названий — а оно бывает у всех, не только у меня — лечится принудительной остановкой калейдоскопа. Я запустил очередную игру, каковой оказался Симулятор строителя, и решил, что буду терпеливо долбить стены и орудовать мастерком, покуда её не пройду.

Старый рецепт сработал и на этот раз. Через пару часов я втянулся и начал получать большое удовольствие от процесса. Я непривычен к строительной гимнастике: если бы я месил раствор и орудовал лопатой на реальной стройплощадке, я бы к вечеру уже выл от ломоты в мышцах и костях. Строить дома в игре — совсем другое дело. Заварил чайку, сел за клавиатуру, и поехал по плану: снял слой земли, засыпал песком, залил бетоном, накрыл изоляцией… и так далее, вплоть до оштукатуривания внутренних стен.

Больше всего по духу Симулятор строителя напоминает детские раскраски. Чертёж дома оставляет мало места для творчества — вам нужно просто возвести все конструкции согласно чертежу. Занятие медитативное и бессмысленное, как, впрочем, и все остальные компьютерные игры и, если смотреть шире, как вся человеческая деятельность. Однако вот в чём нюанс: когда я клал ряды кирпичей в игре, я чувствовал себя отлично и был весьма доволен собой. Может ли похвастаться тем же типичная жертва телеграма, которая с перекошенным от сдавленных страданий лицом непрерывно читает новости про доллары и юани, про банкротства и протесты, про Украину и США? Полагаю, нет. Сейчас я уже прошёл Симулятор строителя и переключился на «более взрослую» игру, решаю олимпиадные задачки по программированию на Литкоде. Но если забыть про мнение обывателей, которое меня интересует мало, принципиальной разницы между типами развлечений нет. Симулятор строителя даже выигрывает, так как программирование заставляет людей злиться и произносить вслух нехорошие слова, тогда как строительство вызывает исключительно положительные эмоции. Мне вообще нравятся раскраски — по той же причине я люблю, к примеру, стратегии от Парадоксов.

Впрочем, можно при желании найти «пользу» и в Симуляторе строительства. К примеру, если вы собираетесь строить дом (пустая затея, на мой взгляд), вы можете сначала спроектировать и построить его в компьютерной игре. Во-первых, вы оцените объём работ и утвердитесь в решении нанять профессионалов, чтобы поберечь свой усталый позвоночник. Во-вторых, вы сможете лучше спланировать расположение комнат, цвет обоев, расстановку мебели и прочие нюансы, которые иначе было бы сложно себе вообразить. Профессиональные инструменты дизайнеров Симулятор строительства не заменит, зато позволит сделать всё не напрягаясь, играючи, потратив минимум времени на освоение интерфейса. Но будьте осторожны: я сделал забавы ради точную копию своей квартиры, и обнаружил оптическую иллюзию: комнаты в симуляторе кажутся меньше, чем они на самом деле есть.

Продолжая идею «пользы», в школах я бы Симулятор строительства непременно внедрил: вот чтобы подростки наглядно понимали, как устроен дом, как заваривается раствор, и чем несущие стены отличаются от гипрочных. Мне кажется, устройство реальных домов для нас гораздо важнее, чем устройство паука-крестовика. Правда, до нормальной образовательной игры разработчики не дотянули. Нужно ещё сделать квесты, как у реальных строителей: то дверь в проём не лезет, то кто-нибудь на работу с перегаром пришёл, то бетон не той марки привезли… В идеале стоило бы ещё добавить и стихийные бедствия — ураганы, землетрясения, строительные комиссии. Но тут уже разработчикам слишком много пришлось бы добавлять, получилась бы чуть ли не новая игра.

Кстати, хозяйке на заметку. Механика строительства в симуляторе похожа на настоящую и даёт великолепный уровень детализации: вплоть до отдельных кирпичей и элементов опалубки. Такую механику я бы хотел видеть в больших песочницах типа Майнкрафта или Вальгейма, чтобы можно было строить там более правильные и реалистичные дома. Для справки, сейчас в Майнкрафте приходится оперировать блоками в кубометр: в лучшем случае, половинками таких блоков. В Вальгейме ещё хуже: там стены и полы ставятся откровенно неровно, что приводит перфекционистов типа меня в бешенство. Надеюсь, что или в песочницах 2024-2025 годов, или даже в модах для старой классики, мы новые идеи из Симулятора строительства увидим живьём.

Важная оговорка. Симулятор строительства — маленькая игра, почти что инди. Я восхищён некоторыми идеями из игры, и считаю, что разработчикам песочниц непременно стоит ознакомиться с ними, однако конкретная реализация эти идей местами кривовата, а местами чересчур примитивна. Пока что это наброски к будущему шедевру, но ещё не сам шедевр.

Интересно, понравится ли игра профессиональным строителям? Полагаю, да. Двадцать лет назад, когда вышли легендарные вторые Дальнобойщики, многие водители возвращались из рейса, ставили свою фуру на парковку и, поужинав, запускали на компьютере эту игру. Казалось бы, должны были наездиться всласть в реальной жизни. Но нет, это так не работает. Игры не являются плохой копией реальной жизни, как думают застрявшие в прошлом ретрограды, это принципиально иной мир.

Как и в реальной жизни, разные работы «чувствуются» в Симуляторе строителя по-разному. Штукатурить скучно, впендюривать изоляцию в труднодоступные места неудобно, а возводить стены из гипрока — легко и хорошо. И, да, не поленитесь пройти обучение, сэкономите время и нервы. Узнаете, к примеру, что разбирать строительные леса надо дрелью, а тележка опустошается, если зажать пробел.

Подведу итог

Симулятор строительства — отличная игра, чтобы расслабиться. Челленджей в ней нет — если не считать таковыми стихийный челлендж «найти под лестницей последний незаштукатуренный кусок стены». Похоже на креативный режим Майнкрафта, в котором можно просто строить, не думая про ресурсы и врагов. Даже музыка чем-то похожа, не говоря уже об общем ощущении спокойного творчества.

Как знать, может быть, скоро умные роботы возьмут на себя всё перекладывание бумажек, и нам с вами придётся идти работать руками, на реальные стройплощадки. С одной стороны, перспектива пугающая. С другой стороны, пожалуй, погрязшее в лени и пороках человечество от этого только выиграет. Мне из моего уютного кресла представляется, что хорошо организованная физическая работа куда как приятнее и полезнее для наших организмов, нежели скорбный интеллектуальный труд.