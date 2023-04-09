Сырники официально переименовали в творожники
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Учёный совет Института русского языка РАН поддержал инициативу движения «Русская соборность» о переименовании сырников.
Как отмечают лингвисты, до 1917 года название сырники использовалось лишь в украинских деревнях, а в России блюдо называли «творожники».
– В рамках украинизации большевики переименовали не только города, но и блюда русской кухни. Жертвой этой кампании стали творожники, более известные сегодня как сырники, — рассказал замдиректора Института русского языка Дмитрий Стрельцов.
В ближайшее время Роспотребнадзор выпустит постановление, предписывающее всем заведениям общественного питания переименовать сырники. Владельцы кафе и ресторанов могут сохранить устаревшее название, однако в этом случае они обязаны указать в меню «русское» название блюда.
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