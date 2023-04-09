Северная Корея сообщила об испытаниях подводного беспилотника, «способного нести ядерную боеголовку»

Северная Корея провела испытания подводного беспилотника Haeil-2, способного нести ядерную боеголовку, пишет CNN со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В Пхеньяне заявили, что «надёжность и смертельная поражающая способность системы подводного стратегического вооружения были полностью подтверждены».



AP

Северная Корея сообщила о проведённых испытаниях нового типа подводного беспилотника, который, по заявлениям Пхеньяна, «способен нести ядерную боеголовку», передаёт CNN со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания ракеты Haeil-2 прошли с 4 по 7 апреля. Беспилотник курсировал у восточного побережья КНДР более 71 часа, а затем испытательная боеголовка была взорвана под водой.

«В результате испытаний надёжность и смертельная поражающая способность системы подводного стратегического вооружения были полностью подтверждены», — говорится в сообщении ЦТАК.

Это уже второй случай за несколько недель, когда Северная Корея утверждает, что испытала беспилотник, способный нести ядерное оружие, напоминает CNN.

В марте Пхеньян сообщил об испытаниях ракеты Haeil-1, которая, как утверждалось, способна вызвать «радиоактивное цунами».