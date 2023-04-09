Весенне-летняя мода для беременных: какие тренды теплого сезона идеально подойдут будущим мамам

Беременность один из самых замечательных и запоминающихся периодов в жизни женщины. В это время каждая представительница прекрасного пола хочет соответствовать моде. Но не все так просто, учитывая множество изменений, через которые проходят будущие мамы, это и перепады настроения, и изменения фигуры. Но все это стоит того, когда женщина знает, что маленький человечек уже в пути, и он готовится наполнить смыслом всю ее жизнь.

Для беременной женщины очень важно чувствовать себя хорошо и избегать стрессовых ситуаций. Прогулки на природе, в городе, встречи с друзьями и родственниками хорошо влияют на психическое и физическое состояние женщины. Наряду с этим необходимо внести изменения в гардероб, чтобы быть не только стильной, но и чувствовать себя комфортно.

Нейтральный свитер и юбка

Эта идея одежды подходит для ранней весны или прохладных летних деньков. Сочетайте эластичную трикотажную юбку с легким свитером нейтральных оттенков. Хорошо, если юбка будет иметь разрезы по бокам, тогда в носке такая одежда будет более комфортной.

Слегка заправьте свитер в юбку, чтобы подчеркнуть животик и обозначить силуэт. Не забывайте об удобной обуви, которая просто необходима в этот период. Подойдут белые кроссовки.

Длинное облегающее платье и рубашка

Если вы любите одежду гармоничных оттенков, этот наряд для вас. Длинное облегающее платье мило подчеркивает силуэт. Но ткань должна быть эластичной. Сочетайте платье с рубашкой с длинными рукавами того же цвета, если погода не слишком жаркая.

Плиссированная юбка с высокой талией и укороченный топ

Этот образ хорошо подходит для жарких летних дней. Наденьте плиссированную юбку средней длины, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в самую жаркую погоду. Теплые цвета, такие как желтый, оранжевый или красный, подарят вам позитивное настроение. Сочетайте юбку с укороченным топом в цветочек на тонких бретелях и не забудьте об удобных белых кроссовках.

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Белая кружевная рубашка-туника и свободные джинсы

Это поистине универсальное сочетание, которое подходит для весенних дней и для прохладных вечеров летом. Дуэт рубашки-туники и свободных джинсов смотрится непревзойденно. Создайте одновременно шикарный и комфортный образ.

Юбка макси и блузка с завязками

Еще один фантастический вариант для весенне-летнего сезона – комбинация юбки макси и блузки с завязками спереди. Выберите струящиеся ткани и силуэты, которые подчеркивают животик.

Платье-рубашка

Эта одежда, кажется, подходит совершенно для любого случая. Такое платье можно будет носить уже и после рождения ребенка, просто если вы захотите почувствовать себя максимально комфортно. Если вы хотите выделить животик, просто повяжите поясок.

Хлопковое платье и кружевная накидка

Накидка всегда спасает, когда хочется чувствовать себя более защищенной и свободной. Выберите контрастные оттенки, а платье пусть будет иметь продольную полоску, что удлинит силуэт.

Тотал лук

Если вы не стесняетесь нарядов, которые будут привлекать к вам всеобщее внимание, выберите тотал лук: трикотажное платье с кулиской на поясе, а также длинную накидку белого цвета. Образ будет непревзойденным, если дополнить его летней шляпкой.