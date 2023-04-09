Обращаем внимание на речь и сравниваем цены. Как понять, что косметолог – профессионал

Посещение косметолога для многих женщин становится уже не просто роскошью, а вполне рутинным мероприятием на регулярной основе. Помощь грамотного специалиста в этой сфере не помешает как при легкой чистке лица, так и в случае применения инъекции с целью омолаживания. Разумеется, экспериментировать в поисках “своего” косметолога не хочется никому. Но рано или поздно нужно сделать этот выбор.

Рекомендации подруг и отзывы в сети — хорошее начало в таком поиске, но этого мало. Отделить дилетанта от опытного врача-косметолога с большим стажем помогут следующие признаки.

Речь

Неопытных новичков выдает неуверенная речь. Разумеется, специалист с солидным стажем без труда ответит на все вопросы и подробно разъяснит нюансы любой процедуры без запинки.

Но не менее важно, чтобы коммуникация была комфортна и психологически. Есть опытные профессионалы, которые вместе с этим не так просты в личном отношении. Такие аспекты тоже стоит иметь в виду, рассматривая перспективы будущего сотрудничества.

Сравнение цен

У новичков цены будут ниже, но тоже до определенного уровня. Слишком низкая планка у профи может говорить об экономии ради привлечения клиентов, но в ущерб качеству. К примеру, за счет использования дешевых препаратов. Это важный вопрос, поскольку обращаясь к косметологу необходимо точно знать, какие средства и в каких объемах будут использованы.

Параметры цен и предлагаемых услуг нужно будет сравнить, что позволит выявить оптимальный вариант по финансам и качеству.

Элементы маркетинга

Недобросовестный косметолог с большей вероятностью будет предлагать и даже навязывать процедуры, в которых нет особой необходимости. Например, сдать анализы, не имеющие прямого отношения к тем проблемам, с которыми вы обратились. С помощью акций им удается навязать подобные услуги, поэтому важно обращать внимание на смысл каждого предложения. Зачем и с какой целью стоило бы выполнить ту или иную процедуру с конкретными материалами?

Регулярные процедуры

Это предложение не самых честных и благонадежных косметологов. Речь идет о том, что врач предлагает систематическое прохождение процедуры, в то время как в такой частоте нет потребности. Вновь мы имеем дело с желанием салона в первую очередь заработать, а не оказать помощь.

Но также надо готовиться к тому, что большинство косметологических процедур действительно требуют определенной периодичности в выполнении. Другое дело, что об этом предупреждают заранее.

Обстановка в кабинете

Место, где проводится прием клиента, может о многом сказать. Конечно, ни о каком подвальном помещении не может быть и речи. Кабинет должен быть чистым, с хорошей вентиляцией и комфортным микроклиматом. Лишний декор скорее пойдет в минус как отвлекающий фактор.

Обязательным является наличие кварцевой лампы и обеззараживателей. Инструменты должны находиться в крафтовом пакете и вскрываться на глазах клиента. Врач при этом одет в спецодежду и не вызывает ощущения неопрятности.

О чем скажет образование?

Врач-косметолог должен иметь базовое медицинское образование по направлению «Лечебное дело» или «Педиатрия». Далее он может получить специальность дерматовенеролога и пройти курсы повышения квалификации непосредственно по косметологическому направлению.

Все это должно подтверждаться дипломом и сертификатом.

Если же в качестве подтверждения квалификации говорится о неких сомнительных курсах и такого же качества сертификате с красивым оформлением, то тест на образование косметолог не проходит.

Впрочем, есть неинвазивные процедуры, которые может качественно выполнять и не специалист. К ним относится депиляция, нанесение масок, чистка лица, наращивание ресниц, некоторые формы массажей и т.д.

Но к более глубоким слоям кожи допускаются только профессионалы, тем более если речь идет об инъекциях.