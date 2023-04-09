 

Honda отзывает 563 тыс. автомобилей в США из-за риска коррозии

09.04.2023, 9:45, Разное
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Японская компания Honda объявила о решении отозвать кроссоверы Honda CR-V.

Поводом для решения стали дефекты, вызванные опасной ржавчиной на раме, которая может привести к существенному снижению крепости кузова. На американском рынке под отзывную кампанию попали около 563 тысяч транспортных средств, которые выпускались в период с 2007 по 2011 годы. Кроме того, появление коррозии приводит к падению испытательного рычага.

Чаще это происходит в тех районах, где чаще минусовая температура. Известно о более 60 случаях получения жалоб в адрес автопроизводителя по причине выявленной серьезной коррозии. Вся техника будет направлена сервисным центрам для исправления дефекта.


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