 

Макрона проводили из Китая под песню Шнурова «Дорожная»

09.04.2023, 8:33, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон завершил свой государственный визит в Китай. В течение трёх дней он встречался с лидером страны Си Цзиньпином, а также осмотрел достопримечательности Гуанчжоу.

Во время торжественной церемонии проводов французского лидера в аэропорту «Шоуду» оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил знаменитый хит российского автора и исполнителя Сергея Шнурова «Дорожная».

– Нам снова включили русскую песню, на этот раз более динамичную, чем при прилёте. А кто-нибудь знает, что означает словосочетание “Ехай навсегда”? — написал в Twitter глава протокола президента Франции Николя Шовен.

На пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган пояснил, что проводили президента Франции такой песней, чтобы поднять ему настроение.

– Мы хотели найти композицию проводов в дорогу. Поиск в Baidu по такому запросу нашёл композицию «Дорожная», судя по запросам, пользующуюся популярностью в России. Оркестр НОК под управлением легендарного Ли Си Цина её и сыграл мастерски, — рассказал глава МИД Китая.

Во время прилёта в аэропорту Макрона встретили песней «Москва-Пекин», известной по первой строчке «Русский с китайцем — братья навек».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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