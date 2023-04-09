Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта

Детские влажные салфетки прочно вошли в обиход многих родителей. Но далеко не все знают, что эти гигиенические средства способны навредить здоровью ребенка. Почему салфетки могут быть опасны и какие из них надо обходить стороной? Объясняет Камила Исаева – терапевт-натуропат, автор курса «Ребенок. Инструкция по применению».

С чем связан потенциальный вред детских влажных салфеток?

Большинство детских влажных салфеток потенциально опасны для ребенка. Дело в том, что в них содержится много вредных компонентов. В составе этих изделий встречаются аллергены, токсичные антибактериальные вещества и даже эндокринные разрушители.

При этом важно учитывать, что хрупкая кожа ребенка зачастую бывает раздраженной и восприимчивой к различным воздействиям. В таких условиях салфетки еще больше повышают риск негативных последствий для здоровья малыша.

Какие вещества могут навредить здоровью?

При выборе влажных салфеток для детей внимательно изучайте состав изделия. Избегайте средств, в которых есть следующие вещества:

1. Феноксиэтанол. Это токсичный консервант, который вреден для крови и печени ребенка. Также он негативно влияет на репродуктивную систему и развитие малыша. Несмотря на рекомендации по снижению этого компонента в детских изделиях, феноксиэтанол почти всегда присутствует в них.

2. Парабены. Эти вещества относятся к длинноцепочечным консервантам и эндокринным разрушителям. Они вредят гормональной системе ребенка, могут вызывать репродуктивные нарушения и даже бесплодие. Кроме того, парабены способны раздражать кожу, провоцировать аллергические реакции и сыпь.

3. Этилгексилглицерин. Ученые провели исследования и выяснили, что даже в небольших количествах этот компонент является серьезным раздражителем. Вещество особенно опасно для детей с чувствительной кожей: контакт с этилгексилглицерином чреват дерматитами и раздражениями глаз.

4. Бензиловый спирт. Это натуральный компонент, который есть во многих растениях, чае и эфирных маслах. Но в гигиенических средствах применяется синтетическая версия этого вещества, представляющая собой смесь хлорида бензила и гидроксида натрия. Опасность заключается в том, что хлорид бензила может раздражать кожу и вредить здоровью малыша.

5. Полисорбат 20. Сам по себе этот компонент относительно безопасен, но во влажных салфетках он зачастую смешивается с оксидом этилена. В результате формируется вредное вещество – 1,4-диоксан. По мнению ученых, это соединение может спровоцировать аллергию, кожные раздражения, сонливость, головную боль и даже онкологические заболевания.

6. Гликоли. Нередко эти ингредиенты используют в качестве растворителей для консервантов и других веществ. Проблема в том, что они опасны для кожи и способны вызвать раздражения у детей.

7. Ацетат токоферола. В детских влажных салфетках и другой уходовой продукции это вещество обычно используется в небольших концентрациях. Однако оно может стать причиной аллергии, отеков, покраснений, жжения и зуда.

8. Бензоат натрия. Это синтетический консервант, относящийся к раздражителям кожи, аллергенам и канцерогенам.

9. Метилизотиазолинон (MIT). В результате научных исследований выяснилось, что этот компонент может вызвать контактный дерматит с зудом и сыпью. При длительном использовании повышается риск появления других аллергических реакций. У маленьких детей кожа очень чувствительная, поэтому салфетки с MIT для них особенно опасны.

10. Триклозан. Это вещество часто присутствует в детских салфетках. Известно, что триклозан может менять состав кожной микрофлоры и нарушать естественный защитный барьер. Кроме того, этот компонент отрицательно влияет на эндокринную систему, а при долгом воздействии вызывает проблемы с фертильностью.

11. Лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES). Эти ингредиенты часто применяются в детских салфетках для более качественного очищения. Однако они могут спровоцировать множество проблем со здоровьем: эндокринные патологии, онкологические заболевания и другие опасные болезни.

12. Отдушки и ароматизаторы. Эти вещества повышают риск аллергии, контактного дерматита, раздражений, эндокринных заболеваний, проблем с фертильностью, онкологии.

Если в составе детских салфеток есть эти компоненты – не покупайте их. Отдавайте предпочтение более безопасным изделиям. Это поможет избежать серьезных последствий и сохранить здоровье ребенка.