Топ-менеджер Porsche предложил Путину план спасения российского автопрома

Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, член наблюдательного совета Porsche, в январе этого года написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением оказать содействие в восстановлении российской автомобильной промышленности, пишет Der Spiegel. Проект стоимостью €800 млн, представленный Вольфом, предусматривает ежегодное производство по меньшей мере 270 тыс. автомобилей «Волга» на двух частично простаивающих заводах в РФ совместно с ГАЗ.



AP

Экс-глава австрийской компании Magna Steyr и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф хочет «спасти» российский автопром. В январе этого года он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил ежегодно производить совместно с ГАЗ по меньшей мере 270 тыс. автомобилей марки «Волга» на внутреннем российском рынке. На эти цели ему потребуется €800 млн, пишет Der Spiegel.

Проект, предложенный Вольфом в письме, предполагает использование двух частично простаивающих заводов в России, один из которых находится в Калуге и принадлежит концерну Volkswagen (VW), ушедшему из страны.

Внешний вид автомобилей необходимо «переработать» с использованием «характерных черт» моделей «Волга» и «Победа», считает Вольф. Всё это, по его словам, заложит «основу дальнейшего развития независимой и современной российской автомобильной промышленности».

«Принципиальная договорённость с высшим руководством Volkswagen уже достигнута, и не позднее конца марта это решение будет окончательно одобрено Наблюдательным советом концерна», — утверждается в письме.

Как отмечает издание, Вольф входит в наблюдательный совет Porsche SE, холдинговой компании, являющейся ключевым акционером VW. В течение многих лет австриец рассматривался как «человек, который откроет двери в Россию». Он известен своими связями с руководителями российских концернов, олигархами и даже президентом Владимиром Путиным.

Однако сам Volkswagen отмежевался от инициативы Вольфа. Наблюдательный совет не хочет иметь «никаких сведений» о письме Путину «и его сбивающем с толку содержании». Porsche SE также утверждает, что ничего не знает о письме.

Вопреки тому, что было объявлено в письме, VW не хочет продавать Вольфу российский завод, отмечает издание. Покупкой интересовалась компания «ПромАвтоКонсалт», связанная с австрийским бизнесменом, но VW выбрала другого покупателя. Однако прежде чем дело дошло до сделки, все активы VW Group в РФ были конфискованы российским судом.

Как считает издание, президент России, напротив, был впечатлён планом Вольфа. «Учитывая состояние автомобильной промышленности, мы можем поддержать эту идею», — якобы написал Путин и поручил правительству заняться этим вопросом.

В то время как многие иностранные компании покинули Россию после начала спецоперации на Украине, Вольф собирается расширять свой бизнес в стране. По данным СМИ, он намерен завладеть бизнесом немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler в России.

В комментарии журналистам Вольф заявил, что решительно осуждает спецоперацию на Украине, никогда не участвовал в «производстве вооружений» и не работает с людьми или компаниями, находящимися под санкциями. По его словам, он «отказался от всей прежней оперативной деятельности в России», пишет Der Spiegel.