 

Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений

09.04.2023, 3:38, Разное
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Расставание — это
всегда очень больно. Для того чтобы разрыв не стал неожиданностью, проверьте:не показывает ли ваш партнер признаков отсутствия любви. Сравните его или ее
знак зодиака с астрологическим прогнозом. Гороскоп — в помощь каждому.

Овен влюбляется
быстро и ярко, но также и уходит из отношений. Такой партнер сразу даст понять,
что в отношениях все сошло на нет и пришла пора разойтись.

Совсем не так
ведут себя Тельцы. Они будут отдаляться постепенно, не желая причинять боль.
Если сюрпризов и подарков стало меньше — есть повод задуматься.

Близнецы ценят
время, проведенное с партнером. Но если огонь любви погас в сердце представителя
этого знака, то он будет задерживаться на работе, реже звонить и мелькать на
горизонте.

Скрытные Раки
предпочтут спрятать все эмоции и чувства глубоко внутри, такой уж у них гороскоп. Но внешне заметить
перемены все-таки возможно. Партнер не смеется над шутками и отказывается от романтики,
значит отношениям пришел конец.

Гордые Львы
сначала усыпят половинку золотом и подарками на зависть всем вокруг. Как только
Лев потеряет интерес — от подарков и сладких слов не останется ни следа.

Скрупулезная Дева
не скажет прямо, что пора завершить общение. Скорее всего, вам просто надоест
череда выдумок, отговорок и все новых причин, почему вы не можете встретиться.

Весы состоят из противоречий. Они сами не знают, как заявить о расставании.
Вполне возможно, что трудное решение они будут компенсировать еще большим
количеством внимания и заботы, согласно гороскопу.

Скорпион всегда сделает так, чтобы о расставании объявили именно вы. Эти
коварные представители всегда найдут такие слова, чтобы оказаться в выигрышной
позиции.

Зато легче всего прочитать Стрельца. Вот кто точно не станет замалчивать
чувства, а прямо выдаст все, что накопилось. И дело не в желании причинить
боль, а скорее в натуре этого знака зодиака.

Твердо стоящий на ногах Козерог в период влюбленности будут постоянно
искать поводы для встреч и свиданий. Как только исчезнут чувства, так и Козерог
исчезнет из вашей жизни.

Водолей — один из самых прямолинейных знаков зодиака. Есть симпатия и
желание быть рядом, значит Водолей будет рядом. Ну а если нет — то значит стоит
попытать счастья с другим человеком другого знака.

Рыбы долго будут искать оправдания и искать причины, чтобы подольше побыть в
одиночестве. Заметили, что человек отдалился — значит пришло время сжечь мосты, так советует гороскоп.


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