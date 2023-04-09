Самый женственный наряд, способный скрыть кучу недостатков: как стилизовать модные юбки макси летом дамам 50+

Юбки макси – самый женственный наряд, который никогда не выходит из моды. Она подходит практически всем, так как помогает скрыть кучу недостатков фигуры. Эту одежду следует включить в свой гардероб женщинам зрелого возраста. Она подчеркнет вашу красоту и элегантность. В статье мы расскажем, как стилизовать модные юбки макси летом дамам 50+.

Преимущества длинных юбок

Юбки макси имеют немало преимуществ для женщин старше 50 лет. Они замаскируют проблемные места и скорректируют силуэт. Эта одежда красиво развевается при ходьбе.

Наряды с длинной юбкой выглядят чрезвычайно женственно. Они подходят как для повседневной носки, так и для торжественных случаев.

Выбирайте юбку, длина которой заканчивается чуть выше лодыжек. Ее можно носить как с обувью на плоской подошве, так и на высоком каблуке.

Из джинсовой ткани

Джинсовые юбки макси стали одним из трендов 2023 года. Актуальны будут как прямые, так и расклешенные фасоны, а также модели с разрезом или без него.

Сочетайте длинную юбку из денима с футболками, рубашками и блузками. Вы можете дополнить свой образ ремнем, а также джинсовой или кожаной курткой.

Плиссированные модели

Плиссированные юбки макси выглядят утонченно и романтично. Они освежают и омолаживают образ. Летом и весной выбирайте модели из легких и струящихся материалов.

Для повседневного стиля сочетайте длинную плиссированную юбку с курткой из кожи или денима. Дополните образ удобными ботинками.

Если вы хотите создать деловой или классический образ, то надевайте длинную плиссированную юбку с пиджаком и туфлями на каблуках.

С геометрическими принтами

Длинные юбки с геометрическими принтами идеально подходят для повседневного стиля. Скомбинируйте их с футболкой, блейзером или жакетом. Выбирайте однотонные вещи, чтобы не перегружать образ.

С животными принтами

Чтобы создать стильный и гармоничный наряд, сочетайте юбки с животными принтами с однотонными топами нейтрального цвета. Носите их с сандалиями, балетками или кроссовками. Дополните образ ожерельем и эффектным поясом.

С цветочным рисунком

Цветочные принты подчеркивают вашу женственность. Если вы выбираете юбку с таким рисунком, то ее лучше сочетать с однотонным топом. Однако если вам нравятся футболки и блузки с принтом, то отдавайте предпочтение строгим геометрическим орнаментам.

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В стиле бохо

Если вам нравится оригинальный и непринужденный образ, то добавьте в свой гардероб юбки макси в стиле бохо. Они выглядят ярко и привлекательно. У вас будет масса возможностей поэкспериментировать с цветами и фактурами.

Из фатина

Юбки макси из фатина помогут вам создать модный и эффектный образ. Отдавайте предпочтение моделям светлых и пастельных тонов. Вы можете сочетать их как с туфлями на каблуках, так и с удобными кроссовками или ботильонами.

Вечерний образ

Для создания вечернего образа выбирайте юбки макси длиной до пола. Отдавайте предпочтение моделям из роскошных материалов. Дополните их туфлями на каблуках, белым шелковым топом и красивыми аксессуарами.

Заключение

Юбки макси помогут создать вам любой образ – от повседневного до вечернего. Эта одежда красиво смотрится на зрелых дамах. Она делает силуэт более вытянутым и стройным и привносит в стиль нотку элегантности.