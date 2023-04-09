Самый женственный наряд, способный скрыть кучу недостатков: как стилизовать модные юбки макси летом дамам 50+
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Юбки макси – самый женственный наряд, который никогда не выходит из моды. Она подходит практически всем, так как помогает скрыть кучу недостатков фигуры. Эту одежду следует включить в свой гардероб женщинам зрелого возраста. Она подчеркнет вашу красоту и элегантность. В статье мы расскажем, как стилизовать модные юбки макси летом дамам 50+.
Преимущества длинных юбок
Юбки макси имеют немало преимуществ для женщин старше 50 лет. Они замаскируют проблемные места и скорректируют силуэт. Эта одежда красиво развевается при ходьбе.
Наряды с длинной юбкой выглядят чрезвычайно женственно. Они подходят как для повседневной носки, так и для торжественных случаев.
Выбирайте юбку, длина которой заканчивается чуть выше лодыжек. Ее можно носить как с обувью на плоской подошве, так и на высоком каблуке.
Из джинсовой ткани
Джинсовые юбки макси стали одним из трендов 2023 года. Актуальны будут как прямые, так и расклешенные фасоны, а также модели с разрезом или без него.
Сочетайте длинную юбку из денима с футболками, рубашками и блузками. Вы можете дополнить свой образ ремнем, а также джинсовой или кожаной курткой.
Плиссированные модели
Плиссированные юбки макси выглядят утонченно и романтично. Они освежают и омолаживают образ. Летом и весной выбирайте модели из легких и струящихся материалов.
Для повседневного стиля сочетайте длинную плиссированную юбку с курткой из кожи или денима. Дополните образ удобными ботинками.
Если вы хотите создать деловой или классический образ, то надевайте длинную плиссированную юбку с пиджаком и туфлями на каблуках.
С геометрическими принтами
Длинные юбки с геометрическими принтами идеально подходят для повседневного стиля. Скомбинируйте их с футболкой, блейзером или жакетом. Выбирайте однотонные вещи, чтобы не перегружать образ.
С животными принтами
Чтобы создать стильный и гармоничный наряд, сочетайте юбки с животными принтами с однотонными топами нейтрального цвета. Носите их с сандалиями, балетками или кроссовками. Дополните образ ожерельем и эффектным поясом.
С цветочным рисунком
Цветочные принты подчеркивают вашу женственность. Если вы выбираете юбку с таким рисунком, то ее лучше сочетать с однотонным топом. Однако если вам нравятся футболки и блузки с принтом, то отдавайте предпочтение строгим геометрическим орнаментам.
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В стиле бохо
Если вам нравится оригинальный и непринужденный образ, то добавьте в свой гардероб юбки макси в стиле бохо. Они выглядят ярко и привлекательно. У вас будет масса возможностей поэкспериментировать с цветами и фактурами.
Из фатина
Юбки макси из фатина помогут вам создать модный и эффектный образ. Отдавайте предпочтение моделям светлых и пастельных тонов. Вы можете сочетать их как с туфлями на каблуках, так и с удобными кроссовками или ботильонами.
Вечерний образ
Для создания вечернего образа выбирайте юбки макси длиной до пола. Отдавайте предпочтение моделям из роскошных материалов. Дополните их туфлями на каблуках, белым шелковым топом и красивыми аксессуарами.
Заключение
Юбки макси помогут создать вам любой образ – от повседневного до вечернего. Эта одежда красиво смотрится на зрелых дамах. Она делает силуэт более вытянутым и стройным и привносит в стиль нотку элегантности.
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