 

Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля

08.04.2023, 23:40, Новости дня
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Вербное воскресенье – переходящий праздник, который отмечается в воскресенье шестой недели Великого поста. В 2023 году праздник выпадает на 9 апреля. В день православные вспоминают события, описанные в Библии как вход Господень в Иерусалим.

Согласно священному писанию, Иисус Христос вошел в Иерусалим верхом на ослике, чтобы продемонстрировать миролюбие. Жители города встречали Его с пальмовыми ветвями. Однако Мессия знал, что ликование толпы вскоре сменится на гнев и через неделю придет час истины.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

В Вербное воскресенье строго запрещено заниматься мирскими делами, праздник нужно посвятить духовному развитию, поэтому все бытовые и рабочие проблемы следует отложить. Важно помнить, что после 9 апреля начинается Страстная неделя – последние дни земной жизни Спасителя, – поэтому следует ограничить себя в веселье и употреблении пищи.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В воскресенье с утра следует посетить храм и начать подготовку к Пасхе. В церкви нужно прочитать соответствующую молитву и освятить вербу, которую потом рекомендуется расставить дома перед иконами. Кроме того, при встрече необходимо подарить близкому человеку веточку вербы и пожелать здоровья, счастья, гармонии.

Далеким родственникам можно отправить открытку с теплыми словами. А дорогим гостям на стол принято подавать рыбу и рыбные блюда, так как 9 апреля допустимы послабления для тех, кто соблюдает пост.


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