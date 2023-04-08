Мальчика не было, но он живет

Кто придумал самый кровавый фейк войны на Донбассе (Материал впервые вышел в 2015 году).

Год назад на Первом канале прошел сюжет о распятом мальчике: якобы занявшие Славянск украинские военные казнили на площади ребенка на глазах у его матери и жителей города. О «зверствах» украинских солдат рассказала одна из донбасских беженок. Почти сразу же СМИ выяснили, что сюжет был выдумкой. Тем не менее автор фальшивки — ростовская журналистка Юлия Чумакова продолжает руководить Южнороссийским бюро Первого канала и, судя по всему, чувствует себя хорошо.

Этот материал вышел в №74 (2361) от 15 июля 2015 года. Мы его опубликовали в юбилейном номере. Его вы можете купить тут

В июле 2014 года Галина Пышняк, 39-летняя жительница Славянска, получила свою минуту славы.

Сюжет Первого канала (ретрансляция в эфирных и кабельных сетях еще не была запрещена) показали в украинских теленовостях как пример чудовищного пропагандистского вранья. «Распятый мальчик» сразу стал интернет-мемом, а блондинка с изможденным лицом, что произвела этот фейк на свет, — узнаваемой. Ее личность быстро установили, о чем сказал Антон Геращенко, советник главы МВД.

Страницу Галины Пышняк, зарегистрированной в соцсетях под девичьей фамилией Астапенко, ежедневно просматривали тысячи людей. Соседи по этажу в малосемейном общежитии на улице Вышгородской в Киеве, где, скорее всего, до сих пор прописана Пышняк, давали интервью милиции и прессе: «Давно не видели. Квартирантам сдала». Но зимой 2014-го Пышняк, очевидно, покинула Ростов и мелькнула дома, не забыв сфотографировать собственных четырех малышей в узнаваемом интерьере гостиной. Страсть к фотосвидетельствам, выложенным в интернет, эта семья вообще питала серьезную.

Муж Галины, Константин, уроженец Николаевки, что под Славянском, работал в местной милиции. После прихода банды Гиркина нашел себя в рядах вооруженных сепаратистов как лицо, приближенное к самому Мотороле. Подтверждением карьерного успеха стал их совместный снимок.

Супруга предпочитала фотографироваться то с автоматом на очередном блокпосту «ДНР», то с пистолетом на пустынной улице оккупированного города…

Журналисты столичных газет съездили на малую родину Астапенко-Пышняк, в Закарпатье, в село Соймы Межигорского района. Три взрослых брата и мать не знали, что и говорить. Старший брат вспоминал: несколько лет назад предложил Галине вместе с ее семьей поселиться в новом просторном доме, который он, хозяин, построил. Позвонил, пригласил: «Места всем хватит, сколько ж вам тесниться!» — и услышал в ответ: «Бандеры проклятые, травить вас, душить и на вилы поднимать!»

В ростовском лагере для беженцев, судя по дальнейшим событиям, Галина Пышняк провела совсем немного времени. Камера канала «Россия 24» встретила ее в Донецке 22 января 2015 года. В тот черный день в Ленинском районе, прямо на остановке «Гормаш», был обстрелян троллейбус. Погибли мирные жители. Снаряд прилетел со стороны, где боевые действия не велись, силы АТО находились от этого места на 15-километровом расстоянии. Но очевидцы «очередного преступления хунты» смогли моментально вынести приговор. Главной обвинительницей оказалась продавщица магазина Галина Пышняк.

Городская газета Славянска «Вести» перестала выходить 1 мая 2014 года — от разрывов снарядов пострадало здание редакции, вылетели окна, двери. Александр Кульбака, главный редактор газеты, выехал тогда на территорию, подконтрольную Украине, в Славяногорск. Так же поступили его сотрудники. Спустя год Александр, восстановивший выход издания, рассказал мне показательную историю:

— У входа на наш рынок стоит мужчина, который торгует книгами. Книгами, а не семечками, заметь!

И он читает эти книги, газеты свежие, потому что киоск «Пресса» рядом. И вот я недавно прохожу и слышу, как этот мужик кому-то говорит: «Ну, вы помните, когда украинцы мальчика распяли…»

Все зависит от того, как человек настроен. Пророссийскому сколько аргументов против ни приводи, не отступит: телевизор всегда прав. И он либо слепо верит и убеждает остальных, либо чувствует потребность, готовность поверить. А проукраинский сомневается в любой информации. Ищет другие источники, сравнивает.

Хотя, по мнению коллеги, для проукраински настроенных горожан тоже хватает плохих местных известий. Например: предприятие «Славтяжмаш», на котором в советские времена трудились четыре тысячи человек, собираются порезать на металл. Эта новость произвела впечатление куда более сильное, чем фейк от Пышняк.

Ольга Мусафирова,

собкор в Киеве

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