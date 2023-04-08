Мнение: Почему мы покупаем пуговицы в Китае

Недавно я упомянул, что затаривался пуговицами на Али, и вынужден был написать скрипт, чтобы тот выбрал мне из 2500 предложений 25 подходящих. Стандартный поиск на Али всегда работал плохо, а теперь с ним и вовсе беда.

В комментариях ожидаемо заявили, что покупать пуговицы в Китае — позор, что своё производство пуговиц должно быть и в России тоже. Что же, давайте разберём этот упрёк подробнее, тем более что он отчасти справедлив.

Начнём с двух фактов. Во-первых, производители пуговиц в России есть: Миассфурнитура, например, или Завод Пластмассовых Изделий из Петербурга (ссылка). Отечественные производители пуговиц занимают примерно половину рынка (ссылка).

Факт второй. Условные пуговицы в Китае, Турции и в Италии покупает весь мир. Глобализация, будь она неладна, ничего с этим не поделать. Поэтому обвинять Россию в том, что мы импортируем товары из Китая, несколько странно. Как в фильме: «А кто не импортирует?! Назови! Нет, я жду!».

Теперь более предметно о том, почему производители пуговиц в России ещё не открываются в каждом подвале, на каждом углу. Базовая причина заключается в том, что мы, капиталисты, не хотим. Ну вот не хочу я вкладывать 10-50 миллионов в закупку пуговичных станков, запуск цеха, создание отдела маркетинга и так далее. И другие капиталисты не хотят. А у коммунистов, которые критикуют Россию за зависимость от импорта, лапки: они открыть могут разве что банку с пивом, желательно чужую.

Причин, по которым я не хочу открывать пуговичную фабрику, несколько — и нет, «недоступные кредиты» сюда не входят. Если дело выгодное, всегда можно найти товарища, который вложится в твоё начинание на правах компаньона-инвестора. Если дело невыгодное, то никакие кредиты не помогут. Кредиты иногда бывают полезны, я не спорю, но на обсуждаемых масштабах разумнее обойтись без них: надёжнее будет. Так как когда фабрика открыта на свои деньги, сложные времена можно перетерпеть. А вот когда каждый месяц надо платить по кредиту, сложные времена надёжно приводят к банкротству.

Итак, недоступные кредиты — они, кстати, и вправду не слишком-то доступны для новых производителей — в перечень главных проблем не входят. Зато в перечень проблем входит Китай. Как я буду конкурировать с Китаем? По цене? Так цена — сюрприз! — волнует далеко не всех. Если вы думаете, что где-нибудь на швейном производстве в Саратове сидят специально обученные менеджеры и высчитывают в Экселе, где бы им купить пуговицы на 10 копеек дешевле, у меня плохие новости для вас. Выбирают поставщиков по самым разным критериям: по широте ассортимента, например, которой у начинающего производителя не будет. Кроме того, свою роль играет ленивая инерция: если закупщик привык брать пуговицы у оптовика «А», то на звонок с завода «Б» он отреагирует вялым «давайте попозже, у нас и так всё хорошо».

Я знаю, как произвести гору пуговиц. Это несложно: закупил станки, нанял инженеров, запустил линию, отладил. А вот продать эту гору пуговиц — уже задача совершенно другого уровня. Так решение о закупке станков принимаю я, а решение о покупке пуговиц принимает клиент, приказать которому «покупай пуговицы» я не могу.

На этом месте мы переходим к двум следующим проблемам. Проблема первая — поддержка государства. Так как наши отношения России с Китаем стали очень тесными, вариант «наложить запретительные пошлины на импорт пуговиц» убрали со стола. Запретительные пошлины обидят китайских партнёров, чего нашим властям сейчас совершенно не хочется. На адресную поддержку, типа снижения налогов, пуговичным фабрикам надеяться не приходится — это не микроэлектроника и не сельское хозяйство. Остаётся рассчитывать только на ослабление курса рубля, которое позволит конкурировать с импортом эффективнее. Но сильного ослабления курса рубля ждать не стоит, а умеренное ослабление ситуацию не перевернёт.

Вторая проблема — горизонт планирования. Допустим, я всё рассчитал, спланировал, готовлюсь разворачивать свою пуговичную империю на протяжении 20-30 лет. Могу я быть уверен, что меня не ограбят в России?

Нет, не могу. У нас до сих пор легально (!) заседает в думе КПРФ, идеология которой сводится к «отнять и поделить». Огромное количество общественных деятелей прямо призывает к грабежу бизнеса, при этом что-то я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь из блогеров или журналистов присел по 282-й статье за лозунги в духе «убивай богатых». У нас не далее как в этом году раскулачили ювелиров, задрав им налоги в несколько раз. Кто даст гарантию, что через два года пуговичные фабрики не обложат дополнительным налогом в 3 рубля за пуговицу? Или что их не заставят вклеивать в каждую копеечную пуговицу метку RFID, подобно тому, как это происходит в других отраслях?

Я не жалуюсь, вести бизнес в России вполне возможно. Многие рынки у нас полупустые, то есть выгодные, а наши власти показывают чудеса адекватности по сравнению с иностранцами: по крайней мере, у нас нет зеленобесия и карательных карантинов в тех масштабах, в которых они наблюдаются за рубежом. Но всё же вкладывать деньги в отрасль, которая подразумевает маленькую прибыль, которая не важна для государства, и из которой я не смогу в случае чего быстро уйти, я тоже не хочу. Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы выветрить приобретённые в рабстве Египетском привычки. Как знать, может быть, в 2032 году собственность в России начнут всерьёз уважать. Пока что не начали, увы.

Третье. Если бы я возглавлял швейным ателье, я бы мог засесть за телефонный справочник, обзвонить всех производителей в России — полагаю, их не больше пятидесяти — и у каждого запросить подробный прайс-лист. Однако я покупал пуговицы как частное лицо, то есть не огромными мешками, а пакетиками по 12 штук. Фабрики в такой фасовке пуговицы не продают.

Следовательно, выбор у меня сузился до нескольких так называемых маркетплейсов: Озон, Вайлдберриз, Яндекс.Маркет. Может, есть ещё какой-то четвёртый, на котором есть хороший выбор пуговиц, но я сходу нашёл только эти три.

Все наши крупные маркетплейсы плохи. Для покупателей там нет нормального поиска, так что если я, как производитель, закину свои пуговицы туда, розничные покупатели их просто не найдут, они потонут в потоке мусорных предложений от импортёров. Для производителей, в свою очередь, там нет адекватных условий работы, из-за чего пуговицу себестоимостью в 1 рубль мне придётся продавать за 10-20 рублей, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс. При таких условиях производителю конкурировать с перепродавцами не получится.

Теоретически изменить ситуацию несложно: государству достаточно прописать внятные правила игры для маркетплейсов. К примеру, запретить банить или штрафовать поставщиков без комплексной процедуры арбитража. Обязать сделать нормальный поиск, чтобы покупатель мог легко сравнить однотипные товары. Запретить или резко обрезать механизм жульнических скидок. В общем, причесать дикий рынок, сделав его здоровым, честным и комфортным для всех.

Повторюсь, теоретически изменить ситуацию несложно. А на практике — очень сложно, так как пока что ни у общества, ни у властей ещё даже не сформировалось ощущение, что с маркетплейсами что-то очень не так. Поэтому я предпочту не лезть в качестве производителя ни на маркетплейсы, ни в розничные торговые сети. Как перепродавец — да, вполне возможно. Когда за твоей спиной нет гири в виде реального производства, когда ты можешь в любой момент поменять пуговицы на вешалки или на отвёртки, твои риски ниже, а прибыль — выше. Как производитель — нет, спасибо, давайте без меня. Глупо ставить бизнес в зависимость от прихоти анонимного модератора маркетплейса, который может обрубить тебе ключевой канал продаж просто потому, что он встал утром не с той ноги.

Таким образом, мы имеем то, что имеем. Бизнесмены, которые в пуговичном бизнесе давно, работают, развиваются, расширяют и совершенствуют свои заводы. Бизнесмены, для которых производство пуговиц — тёмный лес, в эту отрасль и не лезут, так как ожидают, что их там встретят низкие доходы и серьёзная головная боль.

Если мы хотим изменить ситуацию, нам надо долго и упорно мотыжить свои участки. Прежде всего — вырабатывать в обществе безусловное уважение к собственности, к собственникам и к правилам игры, чтобы поощрить отечественный бизнес вкладываться в долгоиграющие проекты. Во вторую очередь — совершенствовать эти самые правила игры, делая их более честными и более комфортными для капиталистов.

Звучит странно? Вот в этом-то и заключается главная проблема. Как мы с вами убедились на практике, народ, который не хочет кормить своих капиталистов, будет кормить чужих.